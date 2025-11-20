全台僅2店用！「壽喜燒界愛馬仕」端尾崎牛、爆量海膽 訂位擠到明年1月

記者李育道／台北報導

「橋山·壽喜燒」隱藏在大安區巷弄中。（圖／記者李育道攝影）

位於台北大安區，擁有「壽喜燒界愛馬仕」號稱的「橋山·壽喜燒」預約制餐廳近期推出多項新菜，包括使用宮崎品牌牛「尾崎牛」的壽喜燒套餐，以及主打產季海膽的「爆量極上雲丹丼」等。店家指出，新菜以大量海鮮與高級和牛為亮點，加上桌邊服務流程固定，近期預約量持續增加，目前訂位已排至明年1月。

「橋山·壽喜燒」桌邊食物也是一大特色，客人無須自己動手，即可依流程品嘗到固定順序呈現的料理。（圖／記者李育道攝影）

尾崎牛是日本唯一以飼主姓氏命名的和牛品牌，飼養期需達24個月以上，油脂較一般A5和牛輕，肉味濃郁，適合製作壽喜燒。（圖／記者李育道攝影）

橋山此次使用的和牛為宮崎市郊外飼養的「尾崎牛」。老闆建智受訪表示，尾崎牛是日本唯一以飼主姓氏命名的和牛品牌，飼養期需達24個月以上，油脂較一般A5和牛輕，肉味濃郁，適合製作壽喜燒。「今年台灣導入尾崎牛的店家只有兩間，價格上比一般A5和牛大約高三千元。」。

特製醋飯鋪上海量鮭魚卵，專人桌邊海膽秀服務，直接把視覺感拉滿。（圖／記者李育道攝影）

此外，店家推出適合多人分食的「爆量極上雲丹丼」，一次使用整盒日本海膽搭配大量鮭魚卵。建智表示，正值北海道海膽產季，風味較為鮮甜，希望消費者能以一份就吃到足量。該品項現以特價4680元（原價5980元）限時販售，並提供桌邊海膽現刨服務，供應期間至2026年1月31日止。「松露香焰龍蝦」同樣列入新品，以奶油、大蔥燒烤後加入松露，做為壽喜燒套餐的加購項目。還有以牛舌根部位製作的「月見牛舌飯」，搭配干貝、乾酪與生食級蛋黃。

「橋山·壽喜燒」前菜套餐附「紀州梅愛玉干貝」與「鮭魚卵豆腐」。（圖／記者李育道攝影）

壽喜燒則延續店內既有模式，由服務人員全程桌邊操鍋，以關西炒糖法搭配日式醬汁，並使用自製昆布水調整風味。套餐附「紀州梅愛玉干貝」與「鮭魚卵豆腐」等前菜，並提供「京都日式滑蛋蓋飯」及甜點、茶飲。

橋山壽喜燒為全預約制，建智表示，雖然餐點屬於中高價位（約2000至4000元），但今年的訂位仍呈穩定成長，客人來源已逐漸擴大。「目前大約一半是新客一半是熟客。」他指出，壽喜燒市場競爭激烈，但台灣人對日本飲食文化接受度高，因此仍維持一定客群。他認為，店內以桌邊服務與日本人形町百年老店米其林一星主廚的指導為主要特色，客人無須自己動手，即可依流程品嘗到固定順序呈現的料理。

「橋山·壽喜燒」新菜色。（圖／記者李育道攝影）

「橋山·壽喜燒」老闆建智。（圖／記者李育道攝影）

