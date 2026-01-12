全台僅30輛！Range Rover Sport SV奢華登台 730萬起「送38萬煞車」
記者許雅惠／台北報導
地表最強英倫猛獸來了！Jaguar Land Rover 今（12）日正式在台發表全新 Range Rover Sport SV Carbon 2026 年式，這款集極致性能與頂級奢華於一身的夢幻休旅，建議售價 730 萬元起，且全台僅限量 30 輛！原廠同時祭出「首購大禮包」，首波車主可免費升級原價高達 38.1 萬元的碳纖維陶瓷矩陣煞車系統，讓性能玩家很嗨！
碳纖維套件上身！一眼看出「這台是狠角色」
Range Rover Sport SV Carbon 在外觀上展現霸氣風範，全車標配碳纖維套件，包括車身同色碳纖維引擎蓋、下氣壩飾板以及主動式四出尾管。低調卻掩蓋不住濃厚的競技氣息，開在路上不僅吸睛，更散發出「不只是豪華，更是狠角色」的強大氣場。
內裝更是「火力全開」，標配火山灰頂級織品皮革座椅，搭配檀木黑麂皮車內頂篷。最吸引眼球的莫過於雙前座「鍛造碳纖維」椅背，整合自發光 SV 標誌，還搭載革命性的 Body and Soul Seat（BASS）技術，能讓乘客隨音樂律動享受沉浸式體感，將運動與奢華推向新高度。
0到100僅3.9秒！635匹馬力實力輾壓超跑
性能部分，Range Rover Sport SV Carbon 搭載 4.4 升 V8 雙渦輪 MHEV 動力系統，爆發出 635PS、750Nm 的驚人輸出，從靜止加速到 100 公里僅需 3.9 秒，最高時速上看 290km/h。實力，完全不輸一線超跑！
為了駕馭強大動力，底盤導入最新「6D Dynamics 動態氣壓懸吊系統」，透過液壓串聯技術即時整合四輪，有效抑制過彎時的側傾，讓這輛巨獸在任何路況都能保持優雅身姿。
減重76公斤！23吋碳纖維輪圈帥炸
對於追求極致的車主，還能選配與 Brembo 聯手開發的「碳纖維陶瓷矩陣煞車系統」，搭配 23 吋碳纖維輪圈。這套組合能一口氣減輕 76 公斤的簧下重量，不僅大幅提升操控靈敏度，多色客製化卡鉗更是讓「帥度直接拉滿」，成為全場目光焦點。
