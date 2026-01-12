三立新聞網 setn.com

全台僅30輛！Range Rover Sport SV奢華登台 730萬起「送38萬煞車」

記者許雅惠／台北報導

今（12）日正式在台發表的 Range Rover Sport SV Carbon ，被封為地表最強英倫猛獸！（圖／Jaguar Land Rover 提供）
地表最強英倫猛獸來了！Jaguar Land Rover 今（12）日正式在台發表全新 Range Rover Sport SV Carbon 2026 年式，這款集極致性能與頂級奢華於一身的夢幻休旅，建議售價 730 萬元起，且全台僅限量 30 輛！原廠同時祭出「首購大禮包」，首波車主可免費升級原價高達 38.1 萬元的碳纖維陶瓷矩陣煞車系統，讓性能玩家很嗨！

Range Rover Sport SV Carbon 2026 年式車型，全台配額 30 輛。（圖／Jaguar Land Rover 提供）
碳纖維套件上身！一眼看出「這台是狠角色」
Range Rover Sport SV Carbon 在外觀上展現霸氣風範，全車標配碳纖維套件，包括車身同色碳纖維引擎蓋、下氣壩飾板以及主動式四出尾管。低調卻掩蓋不住濃厚的競技氣息，開在路上不僅吸睛，更散發出「不只是豪華，更是狠角色」的強大氣場。

內裝更是「火力全開」，標配火山灰頂級織品皮革座椅，搭配檀木黑麂皮車內頂篷。最吸引眼球的莫過於雙前座「鍛造碳纖維」椅背，整合自發光 SV 標誌，還搭載革命性的 Body and Soul Seat（BASS）技術，能讓乘客隨音樂律動享受沉浸式體感，將運動與奢華推向新高度。

內裝標配火山灰 Ultrafabrics 頂級織品皮革座椅，結合檀木黑麂皮車內頂篷。（圖／Jaguar Land Rover 提供）
0到100僅3.9秒！635匹馬力實力輾壓超跑
性能部分，Range Rover Sport SV Carbon 搭載 4.4 升 V8 雙渦輪 MHEV 動力系統，爆發出 635PS、750Nm 的驚人輸出，從靜止加速到 100 公里僅需 3.9 秒，最高時速上看 290km/h。實力，完全不輸一線超跑！

為了駕馭強大動力，底盤導入最新「6D Dynamics 動態氣壓懸吊系統」，透過液壓串聯技術即時整合四輪，有效抑制過彎時的側傾，讓這輛巨獸在任何路況都能保持優雅身姿。

可額外選配包括外露式的碳纖維引擎蓋與更進階的 23 吋超輕量化碳纖維輪圈。（圖／Jaguar Land Rover 提供）
減重76公斤！23吋碳纖維輪圈帥炸
對於追求極致的車主，還能選配與 Brembo 聯手開發的「碳纖維陶瓷矩陣煞車系統」，搭配 23 吋碳纖維輪圈。這套組合能一口氣減輕 76 公斤的簧下重量，不僅大幅提升操控靈敏度，多色客製化卡鉗更是讓「帥度直接拉滿」，成為全場目光焦點。

另外也提供四款頂棚與椅面搭配的主題設計。（圖／Jaguar Land Rover 提供）
