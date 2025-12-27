全台八館同步！煙波「山釀極鮮」住房專案賣到明年5月

1泊2饗「山釀極鮮」住房專案，能嚐到美國SRF極黑和牛與宜蘭山泉鱘龍魚。煙波國際觀光集團提供

記者徐力剛／台北報導

看好年末旅遊商機，煙波國際觀光集團推出全新「山釀極鮮」1泊2饗住房專案，即日起至 2026 年 5 月 31 日全台八館同步開賣，精選有「皇帝魚」美譽的山泉鱘龍魚，搭配美國SRF極黑和牛奢華食材，打造美味鍋物暖胃又暖心。

煙波集團「1泊2饗愛鄰專案」與鄰里分享美食，在新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等全台8館等指定餐廳開放使用。不分平假日、週一至週日，惟特殊假日例外，凡出示身分證明或工作證明文件含健保卡、身分證、駕照、工作證、公司名片等，其居住或工作所在地若為館別所在縣市，點選「山釀極鮮」分饗餐，享8折起好康。以「雙人分饗餐」1560+10%元為例，優惠價每人624元，加原價1成服務費。

新竹湖濱館雙人分饗餐以日式湯底為基底，搭配美國SRF極黑和牛與伊比利梅花豚。煙波國際觀光集團提供

住房方面，台南館雙人分饗官網訂房，每晚最低4000元起，可拎包入住尊榮一大床房型；四人分饗以花蓮館為例，官網訂房特價5600元起，能入住豪華家庭房，兼顧空間與舒適度。若只想嚐鮮吃美食，單點雙人分饗餐1560元+10%、四人分饗餐3120元+10%。早餐、晚餐可加購日本空運「兵庫螢烏賊佐法棍」每份特價179元，數量有限，可預訂加購。

新竹湖濱館推出3款日式湯底，開啟味蕾，包括壽喜燒、北海道昆布鍋、味噌豆漿鍋等好料，雙人分饗餐提供美國SRF極黑和牛、伊比利梅花豚，四人分饗餐可大啖山泉鱘龍魚、天使紅蝦、帶殼扇貝、鮮蝦、蛤蜊等。搭配在地名店「新竹玉龍肉圓」的紅糟肉圓，先蒸後炸外皮Q彈，能嚐到紅糟肉與香蔥餡料，佐以特製酸甜醬汁，美味再升級。

煙波花時間宜蘭傳藝1泊2饗「山釀極鮮」住房專案。煙波國際觀光集團提供

花時間宜蘭傳藝雙人分饗，網羅美國SRF極黑和牛與伊比利梅花豚，四人分饗加入伊比利松阪豬、山泉鱘龍魚、帶殼九孔鮑與墨魚仔，海陸雙饗一次滿足。主廚選用羅東老字號「林場肉羹」手工黑豬肉羹入菜，搭配米粉重現經典滋味。