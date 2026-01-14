全台公立納骨塔使用率破7成 推動環保葬會是未來解方嗎？

根據內政部最新統計，截至2024年為止，全台公立納骨塔累計容量使用率已達74.4%，且逐年不斷攀升。在近年來每年死亡人數均持續突破20萬人的情況下，雖然全台公立納骨塔已增加至525處，但仍無法有效消化往生者火化遺體。

哪些縣市公立納骨塔位已趨近飽和？

內政部統計顯示，基隆與台北市公立納骨塔早在2021年即接近飽和。基隆唯一的公立納骨塔已連續3年滿位，直到2024年才又釋出260個塔位；僅有3座公立納骨塔的台北市，近4年使用率也皆逾9成，據北市殯葬管理處預估，今（2026）年後就將無公立塔位可供使用。

至於2024年死亡人數高居全台前3名的新北、台中與高雄，3個縣市的公立納骨塔使用率也皆已超過8成。若與前一年公立納骨塔使用率相比，則以桃園市使用率增幅3.38%最多，2024年使用率為63.7%。

建新塔能解燃眉之急？環保葬是未來解方嗎？

雖然內政部報告中顯示，全台100座私立納骨塔整體使用率僅約2成5，但因收費從3萬元到數十萬元不等，未必人人可負擔。而為紓解櫃位供應壓力，包含基隆、台北、新北、台中與高雄等縣市，近年均已陸續興建公立納骨塔。

其中，基隆市生命典藏館預計今年底完成重建，未來可提供約5萬格個人骨灰櫃。台北市富德靈骨樓，以及新北市鶯歌、中和、八里等地的第2納骨塔，也將於今、明年陸續完工，屆時可為雙北各增加約12萬個塔位。台中市太平區第3座納骨塔則會在今年初啟用，預估可新增3.3萬個塔位。

不過由於納骨塔屬於鄰避設施，在人口稠密的都會區擴建不易，多個縣市也開始推廣環保葬。例如雙北即推出「多元環保葬鼓勵金」，鼓勵民眾將納骨塔中的先人骨灰骸遷出改採環保葬，最高可領2萬元獎勵金；桃園市府今年也首度比照辦理。台中市則提供樹葬免繳3千元規費的優惠，並同步擴建樹葬區。

據內政部統計，2024年全台環保葬件數共約3萬件，雖然僅占死亡人數14.9％，但已較10年前增加3.3倍，其中又以樹葬增幅逾240％最為明顯。內政部表示，對各項殯葬設施管理皆已逐漸朝環保及回歸自然精神辦理，未來將持續積極推廣環保葬。

