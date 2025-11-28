全台共123床南部僅6床 骨髓移植病床分布不均

拿著遊戲機台卡片，小恩碩開心的手足舞蹈，也會套上彩繪紙袋跟媽媽合照。遺憾的是3歲小恩碩因為等不到骨髓移植病床，去（2024）年3月下旬離世，家屬感慨的是小恩碩罹患嚴重再生不良性貧血，最困難的骨髓配對都克服了，卻還是敗在沒有病床。

重症兒家長恩碩媽媽表示，「我們的孩子只能去先排健保房，然後再開始排隊排到單人房去這樣子，醫生真的對我們真的呵護有加，也非常的用心治療，但他告訴我，他真的是手無寸鐵的在打這場仗，因為醫療設備的不足。」

骨髓移植病床全台不到130床，高雄只有6床，小恩碩在高雄排隊至少得等7個月，但是他當時白血球數字小於0.1，禁不起長時間等待，家屬才在醫師協助下讓恩碩轉往北部等病床，等待過程中感染死亡，也讓民代質疑，高雄兒童死亡率高居六都之冠的原因，跟南北醫療資源差距脫不了關係。

國民黨高雄市議員許采蓁指出，「明明連骨髓移植者他都找到了，卻因為骨髓移植病房數量不足，在過程裡面跟醫生全台到處地拜託，跟孩子一起撐著，等待不知道到底什麼時候會有的病房。」

高雄市長陳其邁說道，「這個整個病房的一個分布來講，南部確實是比較少，這個部分再給我們一點時間，我們再來跟幾個醫學中心、跟衛福部來做這個協調。」

市府表示全國骨髓移植病床123床，高雄6床是雲林以南最多的縣市，會努力擴充骨髓移植照護量能；也因為南部病床少，不少小病友面臨轉院情況，家屬也呼籲市府規劃轉院綠色通道，讓高風險的小患者轉院過程中也能受到妥善照護。