全台共137場大型年節活動！劉世芳稱警政署全力協助：目前台北、高雄有申請

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

捷運台北車站、中山商圈日前發生隨機攻擊事件，民眾擔憂跨年活動、農曆年節等人潮聚集地恐出現模仿犯。對此，內政部長劉世芳今（24）日表示，尊重北市府26日將舉行大規模高強度模擬訓練，據了解全台近期共有137場大型年節活動，警政署將全力協助各縣市政府，目前台北市、高雄市有申請。

內政部長劉世芳說明，小橘書現在總共發放680 萬本，發放比例達86%，非常高。（資料照）

立法院內政委員會今早續審「住宅法」修正案。劉世芳會前表示，115年度總預算案現在還在立法院，不敢確定明年立法院是否會讓他們再印小橘書，但他們會來極力爭取。

不過，劉世芳說明，小橘書現在總共發放680 萬本，發放比例達86%，非常高，在偏鄉地區、16縣市，透過公廟等人潮聚集比較多的地方來宣導，效果都非常好，加上這次北捷事件，都會地區的詢問度很高，官方網站上面也可以下載。

劉世芳說，現在大家比較擔心，包括暴力襲擊，或者大規模的恐攻案，他們會按照國土安全處的律定，把它放到小橘書裡，如果預算足夠的話，就會把它編列成下一次更新版來使用。

媒體詢問，台北市26日將針對1219隨機攻擊案，在人潮高度聚集的場域，舉行大規模高強度模擬訓練，中央是否配合？劉世芳回應，尊重台北市警方的律定，全台22縣市農曆過年前有137場大型的年節活動、跨年歡樂活動。

劉世芳指出，如果縣市地方警察局，在警力支援、民力支援上需要警政署協助，他們會全力協助，目前有申請的縣市就是台北市跟高雄市。至於北捷要增設 AI 的辨識系統？劉世芳說，尊重。

