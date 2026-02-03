全台冰封！氣溫跳水剩10度 周六起連凍4天

今（3日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過周六（7日）將再度變天，氣象專家林得恩表示，周六起氣溫明顯下滑，北部、東北部濕冷，其他地區也轉冷，有機會升級為寒流，且影響時間較長，至少持續至下周二（10日）。氣象粉專貼出周日（8日）晚間的溫度分布圖，幾乎全台都降至10度左右。

林得恩今上午在臉書發文指出，白天起大陸冷氣團開始減弱，氣溫逐日回升，天氣也漸趨穩定；周六新一波強冷空氣再度南下，氣溫將再明顯下滑，尤其是迎風面的北部及東北部地區濕冷，體感更冷，其他地區早晚也轉冷。

廣告 廣告

林得恩表示，這波冷空氣影響時間較長，至少冷到下周二，且影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間；歐洲數值模式今晨最新模擬結果顯示，冷空氣有機會升級為寒流，不過時間尚久，不確定性仍高，應繼續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，今起各地逐日回溫，周四、五（5、6日）中午甚至會感覺到有點溫暖。下一波冷空氣周六南下，影響至下周二清晨，強度至少是強烈大陸冷氣團等級，將挑戰寒流，屬於先濕冷後轉乾的型態。

粉專貼出歐洲模式周日夜晚溫度分布圖，除了南部平地外，其他地區都降至10度左右。粉專提醒，本周氣溫會有非常明顯的上下震盪，民眾務必注意天氣變化。

更多中時新聞網報導

曾莞婷香港回憶殺 隨手拍都像電影場景

戴立忍為《功夫》發紅包喊緊張

《小鬼當家》媽媽辭世 麥考利克金悲慟發文