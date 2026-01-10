全台冷凍！合歡山武嶺擠滿追雪民眾塞車

記者張裕坤、吳崑榆、沈明志／南投-台北報導

全台冷颼颼，氣象署測站在新竹關西測得攝氏3.9度的最低溫，就連位在台北市區的台灣大學，都比陽明山上的文化大學還要冷，預報提示2500公尺以上山區都有機率降雪。果然在週末假日，合歡山武嶺亭與停車場湧現追雪人潮，人車一多也使得台14甲線塞車、會車艱難。

寒流報到，再加上週末假日，合歡山武嶺亭與停車場湧現追雪人潮。

南投合歡山上武嶺亭與停車場，週末凌晨陸續湧入追雪民眾，一片山頭點綴上銀白積雪，美景讓民眾手機快門停不下來。

賞雪民眾：「我們騎了快7個小時，整路快睡著屁股超痛，手都不是自己的。」

廣告 廣告

賞雪民眾：「好冷。」

賞雪民眾：「不會冷。」

民眾冷得直發抖，但內心卻因為看到美麗雪景而火熱，不過沿路上山的省道台14甲線，卻因為違規臨停或者不當超車，塞成大型停車場。

賞雪民眾：「後退一點，這車才能過，不然都塞住了。」

平地氣溫也很低，民眾很有感。

全台急凍，氣象專家鄭明典更指出，台灣是大範圍的低溫，氣象署觀測玉山降到零下5.6度，靄靄白雪呈現一片北國風情，不只山區，平地也溫度極低，新竹關西最低溫、攝氏3.9度，苗栗造橋與新竹寶山也分別是5.2度與5.5度，而台北市區內的台大也只有9.1度，甚至比陽明山上的文化大學還要冷。

中央氣象署預報員張承傳：「預計今天晚上（1/10）開始，到下週一（1/12）清晨，會有另外一波大陸冷氣團南下，所以說今天晚上（1/10）開始，到下週一（1/12）清晨，在北部跟東北部天氣都會變得偏冷一點。」

氣象署表示，下半天起東北風增強，西半部山區水氣逐漸增加，可能出現零星降雨，海拔2500公尺以上高山可能零星降雪或下冰霰。

氣象署提醒，週六（1/10）下半天起東北風增強，海拔2500公尺以上高山可能零星降雪或下冰霰。

更多三立新聞網報導

北捷紅線少一站？「起點不是象山」真相曝光 在地人喊：等10年了

都說中文！華裔曝台灣人講話「比中國人更容易懂」 外國人曝原因讚爆

冷氣團午後再報到！低溫跌破10℃ 熱帶擾動對台影響曝

台灣遊客失格？行李貼「Taiwan」堆日本電梯前 日作家搖頭曝真正地雷

