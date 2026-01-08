全台冷吱吱！今晨新竹最低溫5.4度 雙北也跌破6度

即時中心／林耿郁報導

今（9）天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。

低溫方面，氣象署資訊顯示，今晨平地最低溫出現在新竹縣關西工作站的5.4度。新北、台北市關渡也分別出現5.5、5.9度的低溫。

山區方面，合歡山頂氣溫降至零下6.8度、雪山圈谷-6.7度、玉山風口-6.7度。不過水氣不足，各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區、恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖多雲時晴，15至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。

東北風偏強，新竹至台南、恆春半島沿海或局部空曠地區，及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團稍減弱，環境風場仍為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入影響本島及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區，短時間達「橘色提醒」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

