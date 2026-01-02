全台冷吱吱！台中24小時20起急病送醫 7人非創傷性無呼吸心跳

〔記者許國楨／台中報導〕氣溫「溜滑梯」急降全台冷吱吱，台中今(2日)清晨在強烈大陸冷氣團影響下，氣溫急降至約12至13度，讓不少市民措手不及、身體不適送醫。

台中市消防局統計，從1月1日早上8時至2日早上8時，全市共出動救護資源處理20起急病送醫案件，其中有7名為非創傷性無呼吸心跳(OHCA)個案，年齡介於37歲到89歲不等，許多送醫民眾因身體不適、胸悶、呼吸問題等情形需緊急處置，初步研判與突如其來的大幅降溫、冷刺激造成身體負擔有關。

消防局特別呼籲，近期受強冷氣團影響氣溫偏低，尤其清晨與夜間溫度落差大，容易引發心血管與呼吸系統不適，高風險族群如年長者、慢性病患者、及心血管問題者外出務必做好保暖措施。

