全台冷吱吱！台中48小時10人命危送急診 最年輕33歲

〔記者許國楨／台中報導〕強烈冷氣團影響，全台氣溫驟降，中央氣象署發布低溫特報，提醒入夜後局部地區恐出現10度以下低溫，民眾務必加強保暖，台中市消防局統計，從5日上午8時至7日上午8時的48小時內，全市共出動救護資源處理32起急病送醫案件，其中10人非創傷性到院前無呼吸心跳(OHCA)，年齡介於33歲至94歲。

消防局指出，這段期間送醫民眾多出現胸悶、呼吸困難、身體不適等症狀，部分案件疑似心肌梗塞或其他急性疾病所致，是否與低溫有直接關聯，仍須由醫師進行專業判定，但初步研判，氣溫突然下降、冷刺激造成身體負擔，可能是誘發因素之一。

消防局特別提醒，近期清晨與夜間溫差大，容易引發心血管與呼吸系統問題，高風險族群如年長者、慢性病患者及心血管疾病患者，務必注意保暖，避免清晨或深夜外出，並留意身體警訊，若出現不適應立即就醫，降低憾事發生風險。

