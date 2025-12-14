全台冷吱吱「還沒到底」 鄭明典預估：明天清晨最低溫

今（14日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，前氣象局長鄭明典指出，最低溫應該是明天清晨！

鄭明典提醒大家最低溫應該是明天清晨。（圖／氣象署）

鄭明典今天早上在臉書粉專發文表示，「最低溫應該是明天清晨！這是多數人會感受涼意或『冷』的溫度，還沒到底，請注意保暖！」。

氣象署表示，今天清晨各地低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，請多添加衣物，務必注意保暖。

氣象署遇到，今日水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而大台北地區及北部山區為清晨至上午仍有些零星短暫雨之後轉為多雲。

