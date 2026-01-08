全台冷颼颼！他不解「為何暖氣不普及？」網分析原因

近期受到冷氣團接連報到影響，全台冷颼颼，不少民眾冷到受不了，有網友也不解「台灣的暖氣為何那麼不普及？」掀起大票網友討論。

有網友在論壇PTT以「台灣的暖氣為何那麼不普及？」為題發文，原PO表示，冷暖空調比冷氣貴不了多少，但卻能換來整個冬天的溫暖，加上冬天的電價較低，即使開一整天的暖氣，也比夏天開半天冷氣還便宜，讓原PO相當不解「熱不容易熱死人，冷一天就能冷死人，為什麼那麼多人家有冷氣，卻不選擇冷暖空調？」

不少網友認為原因和台灣實際冷的天數太短有關「台灣的冬天才幾天？多穿兩件衣服多蓋個棉被就完事了」、「一年冷不到一個月，也沒多冷用，不到暖氣」、「一年開不到幾次，浪費錢」、「一年就用那幾天，當然不普及」、「有啊，開的頻率不高，大多時候穿保暖一點就夠了」

「因為真的爆冷的天數就那麼幾天，你特地買暖氣其實會很浪費錢，不如買冷暖空調，但家用的話暖的部分其實開的時間和天數也是少，一年有沒有20天都要懷疑一下」、「台灣真正寒冷的天數很短」、「一年沒冷幾天吧」、「因為冷也沒幾天，大部分天氣都熱」、「為了這幾天裝暖氣，效益太低了吧」。

也有網友分享經驗談「父母這幾天也不開，他們都情願多穿點」、「老一輩超節儉覺得吹暖氣太乾不舒服」、「公司空調的暖氣就是升溫沒風覺得悶」、「父母覺得不需要，年輕人覺得太乾也不需要（真實經歷」、「覺得電熱毯更爽」、「暖爐很普及啊，一台暖爐可以到處搬，暖一個空間就要一台，冷暖一個空間就要裝一台」、「家有暖氣跟暖爐，暖爐比較舒服」。

撰稿：吳怡萱





