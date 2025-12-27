全台冷颼颼！跨年、元旦天氣出爐 下波寒流這時報到

全台天氣冷颼颼，要做好保暖準備。（圖：黃麗鳳攝）

氣象專家提醒，跨年與元旦天氣恐不穩定。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，下週三跨年夜因東北季風增強，北部及東北部降雨機率提高，中南部山區也可能出現零星陣雨。隨著環境風場在元旦後出現調整，水氣影響範圍將擴及東半部，雲量明顯增加，導致元旦清晨觀賞第一道曙光的成功率偏低。

整體來看，跨年與元旦期間天氣型態呈現北部濕涼，南部天氣相對穩定。北部、東北部普遍偏濕涼，白天高溫略有下滑；其他地區則多為多雲到晴，不過早晚溫差仍大。氣象署也提醒，民眾外出參加倒數活動或假期行程時，仍須注意保暖與天氣變化。

至於元旦假期過後的氣溫走勢，前氣象局長鄭明典則引述氣象署兩週預報資料指出，12月下旬至1月上旬，第2週將出現明顯偏冷趨勢。最快元旦前後可能有另一波北方冷高壓南下，各地氣溫恐明顯下探，影響時間也可能拉長。這波冷空氣不排除達到寒流等級，民眾應提前準備防寒措施，並持續留意最新氣象資訊。