全台凍感升級！「雲街」極冷空氣殺到：氣溫恐再暴跌一波

今（7）日寒流南下，中央氣象署針對11縣市發布低溫特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，指出「雲街」正持續往南移動，等到雲街抵達台灣時，氣溫還會明顯再降一波。

雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯再降一波。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今日一早在臉書貼出一張衛星雲圖，表示夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達時，氣溫還會明顯的再降一波！此外，鄭明典說明，圖中紅色區塊代表液態水含量較高的低雲或霧，白灰色區域則是以冰晶為主的中高雲。

中央氣象署表示，今天中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，高溫僅剩15至16度，中南部則為20至23度。各地呈現越晚越冷的趨勢，今晚台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能出現10度以下低溫。

「明（8）日至下周一清晨將是這波寒流最冷的時段」，氣象署指出，受寒流持續影響，全台各地將非常寒冷，西半部低溫下探9度以下。低溫特報顯示，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣等7縣市發布橙色燈號（非常寒冷），有持續10度或以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣則發布黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率。

