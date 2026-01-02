全台凍感爆發！強冷氣團今晚襲台 未來八天三波接力

（記者許皓庭／綜合報導）今年首波強烈大陸冷氣團正持續發威，中央氣象署示警，今（2）日晚間至週六（3日）清晨將迎來氣溫最低谷。西半部、宜蘭、花蓮及金馬地區低溫將下探10度甚至更低，寒冷程度將超過跨年夜。未來八天內還將有兩波強冷空氣接力南下，不排除再次達到強烈冷氣團等級，民眾務必做好防寒準備並密切注意氣溫劇烈波動。

根據氣象署觀測數據，今日各地體感差異顯著。北部、宜蘭及離島馬祖地區全天候處於低溫狀態，白天高溫僅落在11至14度之間；其他地區則呈現日夜溫差大的趨勢，中部、花蓮高溫約16至18度，南台灣與台東則可維持在20至22度。

隨著時序進入週五深夜至週六清晨，全台將面臨本波冷空氣最強峰值。預估中部、北部與宜蘭地區低溫將普遍降至10至11度；南部、花東及澎湖約為12至14度；離島金馬地區則最為乾冷，低溫僅剩8至9度。週六白天氣溫雖然會略微持平，但整體寒意依舊濃厚，民眾外出活動仍需加強禦寒。

展望未來一週，強冷空氣將呈現「一波接一波」的態勢。雖然週日（4日）冷氣團短暫減弱，但下週一（5日）隨即有另一波冷空氣南下，預計在6日至8日間，強度可能再次達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級。隨後在下週五（9日）短暫回溫後，下週六（10日）及週日（11日）預期會有第三波冷空氣接力影響，北台灣將持續呈現偏冷氣候，中南部則需留意明顯的日夜溫差。

面對長達一週的低溫挑戰，氣象署特別提醒，應隨時注意家中長輩與心血管脆弱族群的身體健康維護。在室內使用電暖器具或瓦斯熱水器時，必須確保環境通風與用電負載安全，避免意外發生。此外，受強風與低溫影響，沿海空曠地區將有強勁陣風，高山路段則需嚴防路面結冰，海面風浪亦會隨之增大，民眾進行戶外或海上作業時應提高警覺，確保人身安全。

