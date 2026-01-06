全台凍有感！強冷氣團壓境探八度 十八縣市低溫特報

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（6）日針對全台 18 縣市發布低溫特報。受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻效應雙重影響，全台氣溫顯著下滑且越晚越冷。今下午起至明日深夜，雙北、基隆及桃園等局部地區可能持續出現 10 度以下極低溫。預報顯示，本波寒意最冷時間將落在週三及週四清晨。氣象署提醒，中南部地區日夜溫差極大，民眾應加強防寒作業與居家安全。

圖／中央氣象署今（6）日針對全台 18 縣市發布低溫特報。受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻效應雙重影響，全台氣溫顯著下滑且越晚越冷。（翻攝 中央氣象署 網站）

根據氣象署最新的燈號警示，新北市、基隆市、台北市及桃園市因預估有持續性的低溫發生，被列為「非常寒冷」的橙色燈號；而新竹以南至高雄、宜花及離島金門等其餘 14 縣市則發布「寒冷」的黃色燈號。今日清晨全台最低溫出現在台南楠西僅 8 度。氣溫分布方面，北部與宜蘭白天高溫僅剩 15 至 16 度，中南部高溫雖可達 21 至 23 度，但入夜後降溫劇烈，對心血管脆弱族群具備潛在風險。

廣告 廣告

氣象署預報員李孟軒說明，此波強冷氣團預計影響至週四。週三清晨受到輻射冷卻加持，中部以北與東北部低溫普遍落在 10 至 12 度，局部空曠地區甚至更低。週五至週六清晨輻射冷卻效應依然顯著，全台仍有出現 10 度以下低溫的機率。雖然週四、週五白天陽光露臉會帶動氣溫微幅回升，但受冷空氣餘威影響，回升幅度相對有限，保暖工作不可輕忽。

降雨趨勢方面，今日起大氣環境水氣轉趨減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星降雨，其餘地區多為多雲到晴的天氣。值得留意的是，週六起將有另一波東北季風接力影響，屆時北部及東半部雲量與降雨機率將再次上升，高溫亦會略微下滑。冷空氣預計要到下週一才會出現明顯減弱。在冷氣團影響期間，沿海空曠地區風力強勁，海邊活動應特別注意安全。

更多引新聞報導

強烈冷氣團來襲！台中一夜急病18人送醫 6人到院無心跳

少女遭學弟性侵 被逼問「要還錢還是要做愛」硬上

