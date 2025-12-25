全台凍番薯再冷2天！週末漸回溫 跨年夜恐有雨

受到冷氣團影響，今全台氣溫冷颼颼。（圖／黃耀徵攝）

中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，25日全台出現明顯降溫，北部與東部地區天氣濕冷；中南部雖維持陽光露臉的天氣，但氣溫亦明顯轉涼。

氣象署今晨發布低溫特報，其中新北市與宜蘭縣亮起橙色燈號，顯示當地有出現持續10度左右或以下低溫的可能性，須特別注意保暖防寒；另外，桃園市、新竹縣、苗栗縣與金門縣則列為黃色燈號區域，也有10度以下低溫發生的機率，提醒民眾加強保暖措施，慎防低溫造成健康風險。

氣象署指出，26日（週五）冷氣團及中高層水氣仍將持續影響台灣，全台雲量偏多。北部、東部與各地山區有降雨機會，中南部也不排除局部飄雨。基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間較長，民眾需留意局部大雨。

至於27日（週六），冷氣團強度略為減弱，水氣也有所減少，但桃園以北、東半部、恆春半島及山區仍有短暫降雨。新竹以南的平地地區則有望回到多雲到晴的天氣型態。

28日（週日）水氣進一步減少，大多數地區天氣轉穩，僅基隆北海岸、東部與大台北山區仍可能出現零星降雨，其餘地區則以多雲到晴為主。

針對民眾關心的跨年天氣，氣象署透露，目前預測顯示跨年夜仍將受到東北季風影響，迎風面地區可能出現短暫降雨，但實際情況仍需觀察，預計將在週日提供更明確資訊。

另一方面，氣象署也提醒，高山地區在冷空氣與水氣配合下，可能出現降雪或結冰現象。12月26日中部、東部海拔3000公尺以上，北部與東北部海拔2000公尺以上高山有局部降雪機會；27日則為中部以北、東北部與東部海拔3000公尺以上地區。前往高山活動者須注意路面濕滑、結冰風險，務必配備齊全並注意行車安全。

（圖／氣象署）

