全台好天氣進入倒數階段！氣象署指出今（4日）台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，白天氣溫大致呈持續回升趨勢，早晚稍涼，西半部日夜溫差大，預測中部以北及東北部低溫在13至15度，南部及花東16至17度，北及東半部地區22至25度，中南部可達26至28度。氣象專欄「氣象應用推廣基金會」提到週六（7日）開始將迎入冬以來第2波寒流，示警本島縣市低溫恐怕降至6度以下。

全台凍番薯時刻將至！第2波寒流「低溫跌破6℃」專家示警：這3天最冷

今（4日）至週五（6日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率。（圖／翻攝自NCDR）

週五深夜鋒面抵達 週六北台灣「愈晚愈冷」







「氣象應用推廣基金會」專欄指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（4日）至週五（6日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率。冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」、各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚「又入冬」。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。最新模擬顯示，週五（6日）午夜前新一波鋒面將抵達，屆時北台灣將變天，週六（7日）中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。

週六至下週一（7-9日）受到冷空氣影響，台北有機會測得10度以下低溫。（圖／翻攝自氣象署）





第2波寒流達標 下週一低溫下探6度以下





週日至週一（8、9日）各地寒冷，週日開始北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。週六至下週一（7-9日），歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬，這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。下週二（10日）白天起至週三（11日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有局部短暫雨，下週四（12日）雨後轉晴，仍偏冷。下週五（13日）各地晴朗、氣溫升。

原文出處：全台凍番薯時刻將至！第2波寒流「低溫跌破6℃」專家示警：這3天最冷

