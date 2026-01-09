全台凍番薯！台北9.1度達寒流標準 鄭明典示警「空曠」定義已變：這兩處更冷

北台灣今日清晨低溫炸裂，指標性的台北測站降至 9.1 度，正式達到寒流標準。前氣象局長鄭明典於臉書直呼「北台灣非常冷」，並分享輻射冷卻研究的新觀點，提醒民眾不要再以為只有「空曠地區」會出現極端低溫，事實上，區域性的低窪地、山谷，甚至是「樹底下」冷空氣堆積的情況可能更嚴重。

樹下、山谷反而更冷？輻射冷卻觀念大翻轉

鄭明典指出，過去預報常提醒「平坦空曠地區」慎防輻射冷卻，但最新觀測發現，冷空氣會隨重力流動，因此區域性的低窪地或山谷區極易成為冷空氣匯集池。特別的是，大安森林公園站清晨出現 6.3 度低溫，顯示樹冠層的輻射冷卻會讓冷空氣在樹底下堆積，被樹木遮蔽並不代表能防寒，反而可能更冷。

廣告 廣告

相對地，信義觀測站雖位於高樓屋頂、視野空曠，但因冷空氣往下流動，影響不到溫度計，輻射冷卻作用反而不明顯。這種「高度」與「地形」造成的溫差，徹底翻轉了民眾對避寒位置的認知。

北部急凍、南部見雪？神祕「中層雲系」干擾預報

今日全台低溫分布也讓網友議論紛紛，天氣風險分析師吳聖宇解釋，南北溫差大的關鍵在於「雲量」。北台灣因天空晴朗、風力減小，輻射冷卻發威，新竹關西飆出 5.4 度、新北石碇 5.5 度；中南部則因午夜起有意外的「中層雲系」由南往北發展，像保溫毯一樣阻擋了輻射冷卻，導致南部清晨低溫維持在 10 度左右。

吳聖宇提到，這股由廣東、福建一帶短波槽帶動的水氣，在預報模式上極難事前精確掌握。這波水氣雖然讓中南部清晨沒那麼冷，卻也為合歡山武嶺、玉山氣象站帶來了意外的降雪影像。他感嘆，這種微小系統若發生在冬季會造成溫度預報落差，若在春季則往往是防不勝防的突發性春雷。

週末另一波冷空氣接力！全台最冷時間點曝光

對於接下來的天氣趨勢，吳聖宇預警，今日（9日）白天冷空氣雖有趨緩空檔，但各地雲量偏多，北台灣高溫約 16-18 度，中南部受雲量遮擋太陽，回溫幅度也比預期小，高溫僅約 18-22 度。

緊接著，週六（10日）午後另一波大陸冷氣團將「無縫接軌」南下，全台將持續受寒流級低溫威脅。吳聖宇強調，週日（11日）至下週一（12日）清晨是關鍵，隨著乾冷空氣進入、雲層散開，強烈的輻射冷卻將重現，屆時全台各地空曠地區低溫恐再次下探 7 到 9 度，甚至更低。

鄭明典提醒，雲量與氣溫分布難以百分之百掌握，低溫區的朋友務必小心防護，並採取「晚點出門」的策略，避開清晨最寒冷的時段。