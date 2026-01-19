全台凍番薯！冷氣團今晚報到「低溫跌破6℃」 最凍時刻曝光

生活中心／張尚辰報導

賈新興預估，本波冷氣團最低溫將落在21日深夜至22日清晨。（圖／翻攝自賈新興臉書）

根據中央氣象署資料，今（19）日東北季風逐漸增強，部分地區將出現零星短暫雨。氣象專家賈新興指出，本波冷氣團影響下，最低溫預估落在21日深夜至22日清晨，竹苗以南空曠地區有出現6至8度低溫的機率。

賈新興今（19）日在YouTube頻道發布影片表示，20日至22日期間，台灣有受到強烈大陸冷氣團影響的可能。20日至22日，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東以及南投以南山區也有零星降雨機率；23日北海岸、基隆、東北角及宜花東仍有零星短暫雨，午後台中以南山區及屏東亦可能出現局部降雨。

至於24日至25日，北海岸、基隆、東北角、宜花東及鵝鑾鼻一帶仍有零星短暫雨；26日至27日，降雨以午後宜花東山區為主；28日彰化以北有零星短暫雨，午後新竹以北及宜花東則有局部短暫雨。

氣溫方面，賈新興預估，本波強烈大陸冷氣團影響下，最低溫將出現在21日深夜至22日清晨，台北氣象站有出現12.4度至11.8度低溫的機率；竹苗以南空曠地區，則有6至8度低溫發生的可能。

此外，他也提醒，本波冷氣團期間，桃園以北及宜蘭海拔約2500公尺左右高山，於21日傍晚至22日有降雪機率；中部合歡山一帶，則可能出現雨夾雪或降雪情形。

