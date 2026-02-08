全台凍番薯！專家曝「最低溫恐探6℃↓」最冷時段曝光

生活中心／張予柔報導



這幾天將再迎一波明顯降溫，入夜後寒意加劇。氣象專家吳德榮提醒，今（8）天晚間至週一（9）清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時段，台北測站低溫有機會觸及10度，為入冬以來、也是今年第二波達到「寒流」標準的冷空氣，全台平地最低溫更可能下探至6度以下。





全台凍番薯「最低溫恐跌破6℃↓」！專家曝「最冷時段」：第二波寒流報到

寒流自今起影響全台，各地氣溫偏低但水氣逐日減少，北部轉多雲、中南部晴時多雲，週一（9）全台天氣趨於穩定。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

寒流籠罩全台 水氣遞減、週一（9）轉晴

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄分析，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，這波寒流從今天（8）起影響全台，各地氣溫明顯偏低，水氣則逐日減少。北部在白天降雨趨緩後轉為多雲，中南部天氣晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；到了週一（9），全台大致轉為晴朗穩定，僅東半部偶有零星降雨。

吳德榮提醒，今晚（8）至週一（9）清晨是本波寒流最冷時段，台北低溫恐逼近10度，全台平地最低氣溫可能降至6度以下，民眾應加強保暖。（示意圖／民視新聞資料照）

今晚（8）至週一（9）清晨最冷 平地低溫恐下探6度

吳德榮也強調，今晚（8）至週一（9）清晨是最冷時段，台北低溫有機會逼近10度，但仍不宜稱為「最強寒流」，因測站溫度尚未低於首波寒流的9.1度。而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。隨著水氣逐漸減少，高山降雪機率也將下降，太平山及中部高山今晨仍有零星降雪的可能，但機率會隨時間遞減。





吳德榮指出，週二（10）清晨受輻射冷卻影響，全台部分平地低溫恐再探6度以下，週三（11）白天回暖後，下午起仍有弱冷空氣南下，民眾需留意早晚溫差。（示意圖／民視新聞資料照）





輻射冷卻加持仍寒冷 週三（11）後冷空氣再報到

吳德榮表示，週二（10）清晨在輻射冷卻效應加成下，仍非常寒冷，全台部分平地最低溫可能再次下探6度以下。至於後續天氣變化，週二（10）白天起至週三（11）上午冷空氣將減弱，各地晴朗，白天氣溫回升，但週三（11）清晨仍受輻射冷卻影響，早晚偏冷。週三（11）下午起，另一股較弱冷空氣挾帶少量水氣南下，北部雲量增多，東半部轉為局部短暫雨，氣溫小幅下滑；週四（12）天氣回穩轉為晴時多雲。展望週五（12）至大年初一，全台天氣晴朗穩定、氣溫明顯回暖，但民眾仍應注意日夜溫差很大。

原文出處：全台凍番薯「最低溫恐跌破6℃↓」！專家曝「最冷時段」：第二波寒流報到

