全台凍番薯！ 小雞也怕冷 雲林雞舍室內溫控35度

全台凍番薯，保暖工作當然很重要！通常我們拿暖暖包使用，都會握在手中，不過日本醫學博士指出，其實暖暖包放在腰部，保暖效果才會最好，因為腰部、腹部，靠近很多器官，只要一熱起來，會促進血液循環，進而讓全身暖和起來；還有專家分享，室內保暖的小秘訣，就是先開除溼機、再開暖氣；不過天氣好冷，除了人要防寒之外，小動物也要做好保暖。

一兩週大的小雞圍成一團，湊在一塊彷彿正在取暖，全台凍番薯就連小動物，也冷到皮皮剉，雲林的雞舍，啟動全自動控溫系統，把室溫控制在35度，雞的保暖做好了，人的當然也不能馬虎，冬日必備神隊友，人手一個暖暖包，但別以為握在手中最有效。

有日本醫學博士指出，用手拿暖暖包，的確能暫時讓手變暖，卻無助於提高體溫，等同於將熱能浪費在局部，若只有一個暖暖包，建議往「腰部」上貼，因為是體內血流最旺盛的地方，這裡一熱全身會暖得更快，新光醫院心臟內科醫師羅皓允說：「腰腹部，還是器官比較多，血循(血液循環)比較多這樣，軀幹的(部位)，還是身體比較中心，保暖效果會比較好，也會促進整體循環。」

若出動暖暖包還不夠，待在室內的話想用電器輔助，除溼機可能是你的好幫手，因為高溼度容易加速熱量流失，尤其台灣冬天大多溼冷，若能先把溼度降低，升溫效率可以大大提高。

團購平台發言人Jessica說：「可以先開除溼機，把室內的溼度，先降到50%-60%，這個舒適的範圍區間之後呢，其實通常在這個時候，你不用開啟電暖器，都已經會覺得，體感上會覺得溫暖很多。」專家分享先開除溼，再啟動暖爐或暖氣也更省電，夜晚入睡時建議搭配電熱毯，各種保暖技巧掌握得好，冬天也能安穩度過沒煩惱。

