全台凍番薯一整週！「3波強冷氣團」衝台時間軸曝光
生活中心／楊佩怡報導
今（2）日受強烈大陸冷氣團強勢影響，全台氣溫明顯下滑。北台灣一整天都非常寒冷，白天高溫僅剩 13、14 度，中南部與花東的高溫也只有 16 到 22 度。最需要注意的是，入夜後將迎來這波冷氣團最冷的時刻，中部以北與宜蘭低溫約 10 至 12 度，沿海及近山區平地更可能下探到 8 至 9 度 的低溫，請大家務必加強保暖。此外，氣象專家也提醒這波強烈大陸冷氣團至少要冷到週日（4日）白天才會微微減弱，且下一波冷氣團緊接其後，影響台灣時間軸曝光。
氣象專家提醒這波冷空氣最凍時間落在今（2日）晚至明（3日）晨。（圖／翻攝自臉書@林老師氣象站）氣象專家林得恩在臉書發文表示，今（2）日受強烈大陸冷氣團影響，台灣各地天氣寒冷非常有感；今晚至明（3日）清晨，將是本波強冷空氣影響最為劇烈、降溫最為明顯的時段。林得恩預估這波最低溫將分佈在8至16度之間，以馬祖8度最為嚴寒；中北部與宜金地區普遍低於14度。同時強調，局部空曠地區有機會下探10度以下，呼籲民眾嚴防寒害。
今（2日）北部地區白天氣溫約落在11至13度，南部地區則約14、15度。（圖／翻攝自中央氣象署官網）
林得恩也指出今（2）日，北部及宜蘭地區約1500至2000公尺及中部與花蓮地區約3000公尺的高山，都有出現零星降雪、固態降水或路面結冰機會；由於氣溫偏低，加上水氣影響，高山道路可能出現路面溼滑或結冰情形，行經山區務必留意路況並注意行車安全。此外，林得恩提醒這波強烈大陸冷氣團預計至少要冷到週日（4日）的白天，才會稍稍減弱；不過，下一波新的強冷空氣又將在下週一（5日）馬上跟進。
氣象署預估下一波冷氣團將在5日報到，但還有另一波強烈大陸冷氣團緊接其後。（圖／翻攝自臉書@報天氣–中央氣象署）
另外，中央氣象署也整理了未來一週的天氣狀況，週六（3日）強烈冷氣團持續發威，各地氣溫嚴寒。中部以北、宜蘭低溫僅 10～12 度左右；金馬地區更低，約 8～10 度。北部高溫不超過16度，體感極度濕冷。週日（4日）冷氣團稍減弱，白天各地氣溫回升，中南部可達 22～24 度；但受輻射冷卻影響，清晨仍偏冷，苗栗以南須留意明顯的日夜溫差。
下週一至週四（5～8日），另一波強烈大陸冷氣團再度報到，中部以北與宜蘭再度轉為寒冷，低溫約 10～15 度。西半部、宜蘭及金門地區在此期間高溫多不超過 20 度。下週五（9日），冷空氣稍緩，氣溫短暫回升；但在下週六、日（10、11日）預計又有新一波冷空氣影響，北部及東北部天氣將再度轉冷。
原文出處：「低溫下探8℃」全台凍番薯！未來「3波強冷氣團」接力衝台時間軸曝光
