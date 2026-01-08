全台凍番薯！粉專曝：下波強冷氣團將報到 冷到這天才回暖

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，週日將再有一股冷氣團接力南下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（8）日受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明未來一週天氣指出，明、後天本波冷氣團減弱後，週日（11日）將再有一股冷氣團接力南下，之後預估會有約7天的「休兵期」，直到20日前後，才會再有一波較強冷空氣報到。

台灣颱風論壇昨日在臉書發文表示，今日持續受到強烈冷氣團影響，隨著輻射冷卻效應逐漸顯著，各地平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷，受地形影響，深夜至清晨期間將出現9度以下的嚴寒低溫。

台灣颱風論壇也列出未來一週天氣預報說明，今日全台冷颼颼，北部、東部雲量偏多，中南部雖有陽光但依舊寒冷；夜晚及清晨低溫約落在9至11度，白天在陽光照射下，氣溫可回升至15至19度。

週五、週六強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台晴朗穩定，夜晚及清晨低溫約11至13度，白天可回升至18至24度，日夜溫差明顯。週日將有另一波冷氣團快速南下，強度接近強烈冷氣團，屬於乾冷型態，西部天氣晴朗，東部則為短暫降雨後轉為多雲。

至於下週天氣，台灣颱風論壇預測，週一（12日）、週二（13日）冷氣團減弱，各地氣溫回升，乾燥空氣籠罩，全台大多為晴朗天氣。隨著下週冷空氣減弱後，預估將有約7天的「休兵期」，各地天氣恢復涼爽舒適，下一波較強冷空氣預計於20日後再度報到。

