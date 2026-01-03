全台凍番薯！網查「手機低溫」超可怕 專家解釋：不是實際溫度

生活中心／彭淇昀報導

今（3）日受到強烈大陸冷氣團影響，全台有感降溫。有網友發文直呼，昨晚新莊只有11度，讓他冷到超崩潰，還有不少人也分享各地氣溫，「新竹體感溫度5度」、「觀音區體感溫度2度」、「台南也有這一天，仁德區11度」。對此，氣象粉專也解惑，其實手機APP顯示的氣溫並非實際溫度。

近幾日受到強烈大陸冷氣團影響，全台有感降溫。（示意圖／資料照）

這波寒流冷得很有感！原PO在Threads上發文表示，看了手機APP的氣溫，新莊區顯示溫度「只有11度超級可怕」；此外，她也好奇大家住的地方氣溫如何？

貼文曝光後，不少人掀起討論，「龍潭區只有9度」、「三峽10度，我也覺得好冷」、「中山區9度」、「清水區11度、體感1度」、「新竹市體感5度」、「高雄鳳山區12度」、「11度直接變冰棒，手已經不是自己的了，我現在只想躲在棉被裡出不來」、「台南也有這一天，仁德區11度」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在留言回應，「分享冷知識：其實iPhone或Google上面的溫度，不是現在實際溫度，是用稍早的觀測資料為本，丟進超級電腦裡，模擬出現在的溫度是多少，那個不是現在實際真的溫度。但說真的，通常模擬出來跟實際了不起差一兩度吧，對一般人來說其實沒差就是了」。

氣象粉專建議，若想知道確切溫度，查看中央氣象署官網最準確，「雖然他們天氣觀測的頁面做的很不直覺，但氣象站測出來的溫度，絕對是最真實的」。

