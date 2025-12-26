全台凍番薯！這些取暖方式恐增心肌梗塞風險 保命「護心3式」看過來

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

大陸冷氣團讓全台氣溫驟降，近日更有人因急性心肌梗塞送醫。國民健康署提醒，氣溫驟降容易造成血管收縮，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險，特別是心血管疾病患者、三高族群及年長者，更應該提高警覺並做好保暖，避免因不當取暖方式影響健康。

國健署分享「護心3式」，首先是外出聚餐時飲食要節制，年末聚會多，應避免暴飲暴食，減少高油、高鹽食物攝取，多補充水分，少喝含糖飲料，也不要以喝酒取暖，以免增加心血管負擔。第二是維持良好作息，避免熬夜，保持規律生活，建議成人每日睡眠時間約7至9小時。

第三則是留意溫差刺激，國健署提醒，從寒冷戶外進入室內後，不要立刻洗熱水澡，應先讓身體慢慢回暖再沖澡；洗完澡後也要先擦乾身體、穿好衣物，再離開浴室，避免馬上接觸低溫環境，以降低心血管疾病意外發生的機率。

國健署署長沈靜芬也呼籲，民眾平時要掌握自身三高狀況，因為初期多半沒有明顯症狀，建議每年至少進行一次「722」居家血壓量測，也就是連續7天，早晚各量1次，一天共2次，每次量2遍取平均值。若出現疑似中風或心肌梗塞症狀，應立即撥打119，把握黃金救援時間，降低死亡與後遺症風險。

