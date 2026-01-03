全台凍番薯！電暖器用對了嗎？ 消防署：這6招沒做別開機

電暖器屬於高功率發熱電器，消防署提醒，要遵守「5不1沒有」用電安全，以免發生火災。（民眾提供）

大陸冷氣團來襲，寒意逼人，民眾在家都會拿出電暖器、電熱毯等高功率發熱電器取暖，甚至連睡覺都會使用，但這類電器使用要小心，往往一個疏忽就造成電器火災。消防署特別提醒，使用時要遠離可燃物，並遵守用電安全「5不1沒有」原則。

氣象署今日發布低溫特報，各地都出現10度以下低溫，許多人不想出門，會躲在家裡開電暖器。消防署指出，如果是從倉庫儲放已久的電暖器、電熱毯等高功率發熱電器，千萬不能馬上使用。由於灰塵累積可能會造成積汙導電起火，電線也有可能被蟲鼠咬壞造成短路，造成觸電或引發火災，消防署建議，要先檢查電器外觀是否正常，使用時電線是否發燙或異味產生等異常。

此外，消防署表示，電暖器、電暖毯等發熱電器都是高功率的發熱電器，使用時不要與其他電器設備共用延長線，避免延長線超過負載起火燃燒。另外，運轉時要與可燃物品保持1公尺以上的距離，同時不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物或棉被等，以免引發火災。

「切記遵守用電安全5不1沒有。」消防署再次提醒，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，才能避免電器或電線因素造成火災。

