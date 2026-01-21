全台凍番薯！15縣市低溫特報「非常寒冷」範圍擴大 1地下探6度

今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷。（圖／方萬民攝）

今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，夜晚清晨臺南以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象署稍早發布低溫特報，今、明（22日）2天15縣市有10度以下氣溫發生機率，其中苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江為橙色燈號，提醒民眾注意。

氣象署表示，今明2天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖。

廣告 廣告

天氣方面，明天基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。週五（23日）基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨。

週末強烈大陸冷氣團減弱，漸轉偏東風，水氣較少，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

（圖／氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只是「假男友」2／昔婚禮脫口「如果離婚」 蕾菈二婚湯宇3年告終

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零 將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情

不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」