全台凍番薯！15縣市低溫特報 高山有機會現降雪

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續針對15縣市發布低溫特報，今（22）日台灣本島清晨平地最低溫8.7度出現在新北富貴角。受到強烈大陸冷氣團影響，白天北部高溫僅13至15度，中南部約18至21度；由於環境水氣偏多，迎風面留意降雨，基隆北海岸及大台北山區有機會出現局部大雨。氣象署提醒，若溫度、水氣配合，高山地區有零星降雪機會。

氣象署指出，受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫只有10至13度，花東為14、15度，西半部、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多。若低溫與水氣配合，3,000公尺以上及北部、宜蘭2,000公尺以上的高山有零星降雪機率。

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

