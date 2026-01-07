全台凍番薯！17縣市低溫特報 6地入夜非常寒冷

中央氣象署今日16時29分發布17縣市低溫特報，7日、8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為橙色燈號。

低溫影響時間為7日下午至8日晚上，橙色燈號（非常寒冷）區域包括新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）區域為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花東17至19度，南部約19至21度，中南部及花東白天亦偏涼。

降雨方面，北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在花東及恆春半島，基隆北海岸、宜蘭及新竹以北山區亦有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

