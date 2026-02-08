即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署表示，今（8）日至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；同時也提醒今（8日）晚至明（9日）晨局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。





氣象署指出，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橙色燈號」。

廣告 廣告

另氣象署也指出，南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

原文出處：快新聞／全台凍番薯！21縣市低溫特報 12地非常寒冷

更多民視新聞報導

有錢人才國旅？台南過年2晚房價「開價4萬5」 網嚇爛：還是出國吧

還不夠冷！陽明山、太平山暫未降雪 遊客耐心等候中

開春最強寒流來了！全台急凍 北北基桃低溫下探6度

