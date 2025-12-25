全台凍番薯！5縣市低溫特報冷到明天 恐跌破10度

即時中心／顏一軒報導

全台凍番薯！中央氣象署今（25）日上11時18分針對全台5縣市發布低溫特報，將持續至明（26）日上午，提醒民眾外出注意保暖。





氣象署說明，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明日上午，新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

5縣市低溫特報。（圖／翻攝自氣象署官網）

同時，氣象署提醒，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。





