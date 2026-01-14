全台凍透！新竹關西僅4.9度 鄭明典揭「台北不冷」背後關鍵

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，昨(13)晚到今晨普遍低溫。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 昨(13)晚到今晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地普遍低溫，新竹關西甚至只有4.9度，且中南部溫度明顯北台北低。對此，前中央氣象局長鄭明典表示，會有這個差異是因為，昨晚天氣好，讓「風場」成為決定溫度的關鍵，新北站風速較弱，因此影響比較明顯。

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，昨(13)晚到今晨普遍低溫。根據氣象署的資料，截至上午10時26分，共有7個測站最低溫不到8度，第一名在新竹關西工作站4.9度、苗栗造橋5.5度、苗栗西湖畜試北區分所5.6度、苗栗頭屋國一S123K 5.8度、苗栗後龍龍溪6.3度、苗栗三灣大河6.5度、苗栗農改6.6度。從統計資料來看，低溫區域幾乎都在中南部，北部幾乎沒影響。

除此之外，新北和台北的溫度也不相同。鄭明典在臉書上PO出溫度分布圖分析，昨晚的輻射冷卻，新北站有反應，台北站可說完全無反應，主要的關鍵在「風場」。當兩地都是晴空，環境風場是東北風到偏東風的情況，會有一股氣流由基隆河谷流經台北盆地，雖然風速並不強，但微風持續未停，讓台北站影響較小；新北站在天亮前風速也稍增，風速變，降溫就停止。

鄭明典表示，雙北降溫會有明顯差異是因為，昨晚天氣好，讓「風場」成為決定溫度的關鍵，新北站風速較弱，因此影響比較明顯。 圖：取自鄭明典臉書