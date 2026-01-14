全台出生人數連10降！「非不生育」石崇良揭關鍵：不婚率破五成

衛福部長石崇良接受Yahoo《齊有此理》專訪。《Yahoo齊有此理》提供



台灣生育率持續創歷史新低，2025年新生兒僅10萬7,812人，較去年減少2萬7,044人，出生數連10年下降。衛福部長石崇良接受《Yahoo齊有此理》專訪指出，25歲到44歲區間的生育率仍維持83%到90%，但是去年不婚比率來到52％創下新高，所以導致生育率，一直的在探底。

石崇良表示，現在年輕人不生孩子主要因為經濟考量、機會成本過高，在提高育兒津貼、托育補助下，8年投入了5千9百億，可惜生育率還是不增反降。他進一步分析，因為不婚、晚婚比例提高，1990年不婚率大概21%，但是去年不婚比率來到52％，所以生育率才持續探底，並強調少子女化問題，不是只有衛福部可以解決問題，整體涉及勞動部、教育部。

面對民眾黨立委陳昭姿推行代孕，石崇良說，衛福部在《人工生殖法》已提出行政院的版本，放寬人工生殖對象，讓單身女性可以自己選擇生產與否，以及同婚者也納入。同時要考量兒童最佳利益，畢竟孩子不是產品，還有人工生殖技術品質的確保，全部放進修法範圍中。

至於代孕，石崇良坦言在部分國家雖然可行，但台灣要顧及兒童最佳利益，現行認定分娩者即為母親，如果代孕變成有另立契約，契約內容的「保障對象」成為問題所在。再來第三者的健康權誰該負責？除了生育風險和人權，代孕者是否會被階級剝削？都是相當複雜的問題。

石崇良強調，代孕涉及太多細節，也需要社會的共通信念和價值。他本身是醫生背景，從醫時就對尊重生命立下信念，看病時要以人為中心思考，而非只著眼於器官，否則與器官買賣概念無異。這也和《人體器官移植條例》有關，不能指定私相授受，一定要公平延展生命。

