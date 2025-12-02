全台分店熄燈！「知名牛排館」明年1月中歇業 老闆親曝真實原因

傑克兄弟牛排館3間分店明年1月中收攤。（圖／翻攝臉書／傑克兄弟牛排館臺北信義店）

創立於2016年的「傑克兄弟牛排館」（Jack Brothers），近日證實將於明年1月18日全台結束營業，目前在台北信義、台中公益與高雄愛河共計3家分店都將一併歇業，消息一出引發眾多老顧客不捨，紛紛湧入粉絲專頁留言哀嘆「怎麼辦，以後吃不到了」。

傑克兄弟牛排館由有「美式餐飲教父」之稱的胡家濠創立，集結一群來自「星期五餐廳」（T.G.I. Friday's）與「澳美客牛排」（Outback Steakhouse）等知名品牌的資深幹部，並由其子胡傳中擔任執行長，構成核心經營團隊。品牌主打使用美國USDA CHOICE與PRIME等級冷藏牛肉，以親民價位供應高品質餐點，深受牛排愛好者青睞。

店內最具代表性的招牌料理「慢烤頂級肋眼牛排」（Slow-RoastedPrime Rib），以62°C低溫慢烤7小時，完整保留牛肉肉汁與風味，口感細緻，與一般高溫煎烤方式截然不同，為許多饕客推薦必點。

傑克兄弟牛排館最早於2016年在新竹竹北設立首間分店，反應熱烈，隔年便在台中、高雄增設分店，2019年更進軍台北信義區，開設第四間據點。不過竹北店已於2021年7月25日停止營業，當時就引起不少在地粉絲惋惜，如今剩餘3店也將熄燈，象徵品牌進入最終章。

針對結束營運的原因，品牌於粉絲專頁上回應：「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了、想休息了。」這番坦率說法也讓不少網友感到理解與尊重，但仍難掩失望情緒。留言區湧入大量感性回應，有人說「這是我們家的家庭聚會首選」、「每次生日都來吃，真的太可惜了」。

