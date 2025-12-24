全台前3大里掰了！高雄7區21里大調整 明年7月正式拆分

全台最大里福山里，人口超過4.5萬人，如今確定要拆分成4個里。（柯宗緯攝）

全台最大里福山里日前舉辦說明會，討論重新劃分里別事宜。（圖／民政局）

全國人口最多的里，正式走向「分家」時代。高雄市政府今（24）日核定里鄰編組調整案，確定將全國人口數排名前3大的里全數納入拆分名單，包括排名第1的左營區福山里、第2的鼓山區龍水里，以及第3的左營區菜公里同步調整，預計民國115年7月1日正式生效；歷任高雄市長難以解決的里政結構拆合議題，終於在高雄市長陳其邁任內完成。

高雄市里鄰版圖將迎來大幅調整，高市府民政局指出，經地方溝通與行政審議後，核定左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏等7個行政區、共21里的調整方案，合計新增10里、裁併7里。

高市府民政局指出，縣市合併後，高雄各里人口與戶數差距持續擴大，部分人口密集地區單一里戶數突破萬戶，遠高於里鄰編組辦法所訂4000戶標準，里長工作量與行政資源明顯超載。

反觀部分交通便利區域，卻出現戶數不足250戶的小里，形成「同工不同量」的結構性失衡。此次調整，正是回應多年基層反映，希望讓行政量能與人口結構更為合理。

高市府核定左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏等7個行政區、共21里的調整方案，合計新增10里、裁併7里。（圖／民政局）

在「大里拆分」方面，全國最大里的福山里調整為福山、福榮、福檳、福華4里；全國第二大里鼓山區龍水里日前拆里爭議不休，最終仍拆為北美術館里與南美術館里。

左營區菜公里人口數全國排名第三，調整成3里，分別為菜公里、菜福里、高鐵里；新上里調整成2里，以東為新上里，以西為新超里；楠梓區清豐里調整成2里，以東為清翔里，以西為清豐里；仁武區八卦里調整成2里，以東為八卦里，以西為八德里；那瑪夏區達卡努瓦里調整成2里，分別為達卡努瓦里及瑪星哈蘭里。

「小里合併」則集中於鹽埕、鳳山、左營及楠梓等區，透過整併人口過少里別，提升行政效率與服務品質，包括鹽埕區慈愛里與博愛里合併後為北端里；鳳山區縣口里與成功里合併後為成功里；左營區祥和里與屏山里合併後為屏山里；聖西里與聖南里合併後為崇聖里、廍北里與廍南里合併後為廍後里、中南里與中北里合併後為中北里；楠梓區宏毅里與宏南里合併後為宏毅里。

高市府強調，里界調整採「證件不用換、投票不影響、權益不受損」三不變原則，學區、門牌、身分證件皆維持不變，相關跨機關通報也將由戶政系統主動完成。未來市府將持續滾動檢討，讓里政服務回到「人合理、事做得完」的基本盤。

