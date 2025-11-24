即時中心／黃于庭、李美妍報導

近年世界勞權抬頭，已有多個國家推行「週休三日」，此議題也於台灣社會爭論已久。據統計，我國勞工去（2024）年總工時高達2030個小時，遠超鄰近國家日本、韓國。今（2025）年8月有民眾於公共政策平台提案「四天工作制」，主張提升工作與生活平衡等，連署也於10月達標。對此，勞動部長洪申翰今（24）日親自做出回應。

針對週休三日議題，洪申翰指出，勞動部逐年調整最低工資，目的之一就是緩解勞工仰賴加班提升收入的壓力，讓工時回到合理狀態，同時也鼓勵工會、企業積極簽訂優於法令規定的團體協約，使受雇者獲得更有彈性的工時保障。

不過，週休三日掀起社會正反議論，部分民眾認為，這是否會使缺工問題更加嚴重，抑是衝擊產業。洪申翰回應說，該提案目前仍處於「意見蒐集」，尚未進行政策設計，不會預設勞動條件受損狀況；且政策對於不同產業影響不一，也許有益於觀光、旅宿業者，不過中小企業就持保留態度。

有民眾於公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」。（圖／擷取自公共政策網路參與平台）

事實上，週休三日連署最早於2年前就出現，不過當時勞動部以「不具備條件」否決。洪申翰表示，目前部內仍須重新蒐集意見，畢竟當今產業狀況、勞動市場環境、民意等，可能都在改變。

洪申翰直言，「目前沒有推動週休三日計畫」，也沒有規劃任何補貼方案；不過社會願意討論公共議題是好事，不過現階段勞動部的任務，就是聽取各方意見、蒐集資料完整，才能進行後續評估。

原文出處：快新聞／全台勞工狂喜？「週休三日」提案連署過關 洪申翰親上火線表態了

