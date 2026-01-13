全台包公祖廟 四湖海清宮休閒大樓啟用

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮新建休閒大樓今天正式啟用／翻攝照片





全台包公祖廟、雲林縣四湖鄉三條崙海清宮新建休閒大樓今(13)日舉行啟用典禮，縣長張麗善感謝海清宮主委蘇金志帶領管理委員會深耕宗教文化，關懷地方發展，休閒大樓落成啟用，不僅提升香客服務品質，更為雲林濱海觀光填補優質住宿重要拚圖，建立觀光發展重要里程碑。

縣府指出，三條崙海清宮主祀閰羅天子包公，為全台包公祖廟，為提升香客、遊客服務品質，海清宮管理委員會新建媲美星級飯店休閒大樓，加上原有香客大樓，可容納550多名旅客入住，房型包括雙人房、四人房、家庭房、多人雅房、套房及獨立平房等，價格實惠。

廣告 廣告

海清宮主委蘇金志表示，新建休閒大樓除了提升環保、衛生與香客住宿品質與需求。同時希望旅外鄉親逢年過節返鄉探親，長輩不必再大費周章清理房間住處，有更多的時間陪伴家人，更願意回家，更舒適返鄉居住。

蘇金志說，時代進步與生活品質提升，廟宇服務也必須與時俱進。休閒大樓的完成，凝聚全體委員、幹事與信眾的共同努力，期盼提供全國信眾更完善的服務，讓海清宮持續成為信仰傳承與地方發展的重要力量。

副縣長陳璧君指出，縣府這幾年推動三條崙海水浴場風華再現計畫，舉辦風箏衝浪、海洋音樂祭，並自籌1.37億元打造三條崙海洋生態園區，串聯海清宮至周邊場域，打造西濱最自然、永續的觀光亮點，期盼與宮廟、公部門及地方攜手，持續推動宗教文化與在地產業發展。

立法委員張嘉郡表示，非常榮幸受邀見證海清宮休閒大樓啟用，海清宮不僅弘揚包公精神，更成為地方重要的信仰與精神中心。休閒大樓的完成，不只是提供住宿空間，更貼心照顧返鄉子女與長輩需求，讓過年過節回家的遊子有溫暖的落腳處。相信未來能帶動海清宮、三條崙海水浴場及雲林海線整體觀光發展，吸引更多民眾認識雲林之美。

今天啟用典禮包括縣長張麗善、前縣長張榮味、立法院長韓國瑜夫人李佳芬、立法院國民黨團總召傅崐萁、立委張嘉郡、許宇甄、議長黃凱、縣議會四黨團總召、多位議員，縣農會總幹事陳志揚、四湖鄉長吳勁葦、主席吳顯志及地方代表、村長、友宮代表等皆出席，會場冠蓋雲集，熱鬧喜氣。



雲林縣四湖鄉三條崙海清宮新建休閒大樓今天舉行啟用典禮／翻攝照片

更多新聞推薦

● 檜意森活村委外公司爆財務缺口 林鐵文資處收回經營權