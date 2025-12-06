全台十一家醫院串聯 用藝術輝灑希望

2025小陽光畫展於奇美博物館正式啟動！主辦單位、合作醫院代表與兩位小陽光共同完成象徵希望與勇氣的拼圖儀式，象徵各界力量匯聚，陪伴孩子迎向陽光。（圖：主辦單位提供）

▲2025小陽光畫展於奇美博物館正式啟動！主辦單位、合作醫院代表與兩位小陽光共同完成象徵希望與勇氣的拼圖儀式，象徵各界力量匯聚，陪伴孩子迎向陽光。（圖：主辦單位提供）

「2025陽光小畫家畫展—輝灑希望．迎向陽光」今年首度走進奇美博物館，以公益藝術跨界的形式呈現，更同步推出線上數位策展，讓民眾不受距離限制，隨時隨地感受勇氣與希望的力量。畫展由陽光基金會、奇美醫院及台灣輝瑞大藥廠三方共同主辦，小陽光畫家—廷廷與樂樂也親自分享創作歷程。除了實體展覽，更同步推出線上數位策展平台，讓民眾能隨時隨地欣賞作品、感受藝術療癒的溫度。

今年畫展首度走進奇美博物館，象徵公益藝術邁向新的里程碑，陽光基金會董事長劉陽明表示，每一筆色彩，都代表著燒傷顏損孩子對未來的期盼；每一張畫紙，都是他們重生的勇氣。我們希望藉由實體與線上策展並行，讓更多人了解燒傷顏損孩子的處境，以及認識陽光燒傷顏損兒生心理重建服務。邀請大家成為他們的陽光，持續擴散愛的能量。

奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮表示，真正的醫療不只是治癒身體的疾病，更在於療癒心靈的創傷。這次畫展首次走入奇美博物館意義深遠，不僅為小陽光畫作提供更廣的舞台，也讓大眾看見孩子面對傷痛的勇敢力量，對奇美醫院而言，更是「藝術入醫療，生命更閃耀！」的充分展現。希望透過藝術這股溫暖而強大的力量，陪伴更多病友在漫長的復健路上重拾生命的色彩與自信，讓社會看見醫療的背後，對生命韌性的關懷與溫度。

以行動支持陽光基金會小陽光桌曆逾十年的台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，輝瑞秉持「以科學為本、以人為先」的信念，除了推動醫療創新，也重視身心靈的完整照護。她說：「自十多年前與陽光基金會合作以來，我們見證許多燒傷顏損孩子透過繪畫重建信心。今年畫展登上博物館，不只是藝術展出，更是一種精神象徵——讓每個面對挑戰的人都能看見希望的光。

今年全台十一家醫院共同響應線上策展，包括：振興醫療財團法人振興醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院。參與醫院共同推廣線上展覽，讓小陽光的創作被更多人看見，也讓「勇氣與希望」的陽光照耀全台各地。

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院副院長黃文傑指出，病友的復原不僅仰賴醫療技術，更需要社會的理解與支持。他說：「小陽光畫展讓藝術成為一種療癒力量，讓病友能在創作中重新找到自信，也讓社會更懂得欣賞不一樣的美。」

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院副院長周恬弘分享，醫療的使命不只是治療疾病，更在於陪伴與傾聽。「每一幅畫作都蘊含著病友的生命力與希望。透過線上策展，讓更多人能看見他們的勇敢與堅韌，這正是醫療人最深的感動所在。」

高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫務秘書曾良鵬也表示：「陽光基金會長期陪伴顏損與燒傷朋友，用藝術開啟復原的契機。透過這次畫展，我們看見的不只是創作，而是面對生命挑戰的勇氣與光芒，令人深受感動。」

「輝灑希望．迎向陽光」展覽將展至12月7日（日）地點在奇美博物館2樓 豐收廳，內容：畫作展出、民眾互動留言牆、發票捐贈箱、線上數位策展。線上數位策展展期則展至2026年5月31日。線上策展網址：www.littlesunshinegallery.com 。