全台十一家醫院串聯 2025小陽光畫展在奇美博物館綻放希望之光

小陽光畫展首次進駐奇美博物館 公益藝術邁向新里程

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「2025小陽光畫展—輝灑希望．迎向陽光」今年首次走進奇美博物館，以跨界合作的方式展出燒傷與顏損孩子的創作，更推出線上數位策展，讓大眾無論身在何處都能感受作品中滿溢的勇氣與韌性。畫展由陽光基金會、奇美醫院與台灣輝瑞大藥廠共同主辦，今（12/5）於奇美博物館二樓豐收廳正式開展，主辦單位代表、全台策展醫院代表及兩位小畫家共同出席，一同為希望之光揭幕。

十五年公益旅程 從桌曆到博物館舞台

自2010年起，陽光基金會以創作陪伴燒傷顏損孩子；2014年輝瑞加入支持，並於2020年率先在企業內展示畫作。自2023年起推動巡迴畫展，將小陽光作品帶入全台各地。今年作品首度於奇美博物館展出，象徵公益藝術推動的一大突破。

陽光基金會董事長劉陽明表示：「每一筆色彩都寄託著孩子們對未來的期盼，也象徵他們重生的勇氣。我們希望透過實體與線上同步策展，讓更多人認識燒傷顏損孩子的處境，也邀請大家成為他們的陽光。」

奇美醫院院長林宏榮也強調：「真正的醫療不僅是治癒身體，更是陪伴心靈的復原。畫展進入博物館別具意義，展現『藝術入醫療，生命更閃耀』的精神。」

輝瑞大藥廠總裁葉素秋則表示：「畫展登上博物館，不只是藝術呈現，更是希望的象徵，期望讓更多面對挑戰的人看見力量。」

▲今年全台十一家醫院共同響應線上策展，以行動串連彼此，象徵共同守護燒。

全台十一家醫院響應 線上策展讓希望無距離

本屆畫展以「輝灑希望．迎向陽光」為主題，除實體展覽，也推出線上數位策展，串聯全台十一家醫院共同推廣，讓大眾得以透過網路隨時欣賞作品。

本屆畫展以「輝灑希望．迎向陽光」為主題，透過小畫家的創作，帶領觀眾走進燒傷顏損孩子的內心世界，在筆觸中看見面對傷痛仍閃耀的勇氣與力量。除了實體展覽，更同步推出線上數位策展平台，讓民眾能隨時隨地欣賞作品、感受藝術療癒的溫度。

今年全台十一家醫院共同響應線上策展，包括：振興醫療財團法人振興醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、奇美醫療財團法人奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院。參與醫院共同推廣線上展覽，讓小陽光的創作被更多人看見，也讓「勇氣與希望」的陽光照耀全台各地。

馬偕紀念醫院副院長黃文傑表示，病友的復原不僅需要醫療，更需要社會支持；「小陽光畫展讓藝術成為療癒力量，幫助病友找回自信，也讓社會看見多元之美。」

嘉義基督教醫院副院長周恬弘指出，醫療不只是治療，更是陪伴；「每幅作品都充滿生命力與希望，透過線上策展，更多人能看見病友的勇敢。」

高醫中和紀念醫院醫務秘書曾良鵬表示：「陽光基金會以藝術陪伴顏損與燒傷朋友，畫展呈現的不只是創作，更是面對生命挑戰的勇氣與光芒。」

全台醫療夥伴的支持與響應，使「小陽光」的能量更加凝聚而閃耀。

▲兩位小陽光畫家—廷廷與樂樂在現場分享自己的創作與復原旅程。

小畫家故事感動現場 用創作走出傷痛

兩位小陽光小畫家「廷廷」與「樂樂」於開幕式分享創作與復原的心路歷程，感動全場。

廷廷：自一歲半因燙傷進行多年復健，如今以明亮的創作展現對生活的熱愛。他說：「想鼓勵其他小朋友，不要害怕，也不要在意別人的眼光。」

樂樂：自幼因血管瘤接受長期治療，曾因異樣眼光感到害怕，在陽光基金會支持下逐漸重拾自信。她說：「因為家人的鼓勵，我更有勇氣面對自己。」

十五年來，小陽光的畫作不只紀錄孩子的創作，更訴說勇氣、支持與希望的故事。今年登上博物館舞台，象徵這份力量正持續被更多人看見。

【展覽資訊】

主題： 輝灑希望．迎向陽光

實體展期： 2025/12/4（四）～12/7（日）9:30–17:30

地點： 奇美博物館 2樓 豐收廳

線上策展： 2025/11/28～2026/5/31

內容： 畫作展出、互動留言牆、發票捐贈箱、線上策展

線上策展網址： www.littlesunshinegallery.com

▲今年同步推出線上數位策展，讓民眾無論身在何處，都能欣賞小陽光的作品。

