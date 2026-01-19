全台去年獵殺26萬隻綠鬣蜥 農業部擬調整獎勵金

農業部114年成立「綠鬣蜥防治應變小組」，強化中央與地方聯防，並以跨區域、策略導向進行移除工作，創下114年綠鬣蜥移除總量達26萬隻的紀錄，為113年的3倍。（圖／林保署）

為遏止外來入侵綠鬣蜥族群增長擴散，農業部114年成立「綠鬣蜥防治應變小組」，強化中央與地方聯防，並以跨區域、策略導向進行移除工作，創下114年綠鬣蜥移除總量達26萬隻的紀錄，為113年的3倍，農業部林業保育署表示，將趁勝追擊並提高獎勵金，以優先移除具繁殖力之成體，同時強化APP回報系統之AI辨識與數據分析能力，提升移除量能，期遏止族群擴張，嚴防綠鬣蜥北擴。

林業保育署說明，過去綠鬣蜥移除面臨的痛點，包括補助地方政府的經費多為一年一期，常因年底計畫結案後未能立即銜接新年度計畫，導致跨年度的移除空窗期，而年初正是綠鬣蜥開始交配繁殖的重要階段，其次是許多縣市交界或地形險惡區域，以及軍營等軍事管制場域，往往因權責不清或難以進入而成為三不管的移除盲區，此外，以往移除僅著重數量，缺乏針對具繁殖能力個體的策略性移除，導致移除效率不彰。

為因應前揭綠鬣蜥移除面臨的難題，林業保育署於113年底邀集地方政府與學者專家共同討論，精進移除策略，包括要求地方政府的移除計畫招標改採「跨年度」設定，消弭原本跨年度的移除空窗期，針對以往的三不管地帶，也由中央與地方政府分工，林業保育署組建專業獵人團隊，主攻縣市交界及地形複雜等高難度移除區域；地方政府則負責城鄉人口密集區及重要流域，並培訓總計超過1600名民眾，與招標委託的專業團隊合力進行移除。

林業保育署表示，透過移除策略調整與資源整合，114年移除成果顯著提升，全台移除數量高達26萬隻，為113年移除量3倍，其中以屏東縣移除13萬隻最多，但從114年的移除個體分析，也發現吻肛長未達30公分的未成年個體佔了84％，顯示對性成熟成體、也就是吻肛長30公分以上的個體捕捉比例偏低，對於族群成長的遏止力道恐有不足。

為此，今年將調整移除獎勵金，以加強移除具繁殖力的成體，凡已受訓取得認證的民眾，捕獲吻肛長30公分以上之成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則由每隻100元調降為50元，而地方政府委託的專業廠商，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，酬勞維持每隻500元，但未達30公分的幼體則由每隻200元調降為100元。

林業保育署補充，在苗栗、新竹地區等綠鬣蜥分布北界，偶有傳出綠鬣蜥現蹤，林保署已將竹、苗列為應加強移除警戒區，與地方政府密切合作加強巡查，嚴防族群向北擴散，也將維持前一年度努力量，調整優先移除具繁殖力的成蜥之策略，與地方政府及民眾持續合作，透過地區性聯防機制，持續壓制野外綠鬣蜥繁殖及擴散。

