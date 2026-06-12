「全台只適用高虹安1人」立院三讀修正選罷法 莊競程轟藍白開後門

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民進黨新竹市長候選人莊競程痛批，藍白「因人設事」，全台灣只適用高虹安一人，是替高虹安「大開後門」。（莊競程競辦提供／王惠慧新竹傳真）

立法院會12日三讀通過《公職人員選罷法》第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，代表未來新竹市長高虹安參選將不受此限；對此，民進黨新竹市長候選人莊競程痛批，藍白「因人設事」，全台灣只適用高虹安一人，是替高虹安「大開後門」。

莊競程指出，現在最需要這種修法結果的只有高虹安，用立法權嚴重干預司法。「高虹安如果真的相信自己會贏官司，根本不需要修法。」他直言，正是因為高虹安對司法結果毫無信心，才會急著把手伸進立法院，企圖透過藍白聯手修惡法來為自己解套。

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莊競程強調，修法本應是為公共利益服務，違背公眾利益，如今卻淪為替特定人士開後門的工具。他嚴正指出，「這樣的立法方式，已經是在用立法權干預司法。」

莊競程表示，藍白聯手強行修法，為高虹安解套誣告罪案的定讞風險，這種因人設事的法案，不僅凸顯對司法的信心缺失，更反映出對民主程序的衝擊，是很嚴重的傷害。

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