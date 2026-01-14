全台叫車量最高地標「在這裡」！LINE GO用戶破485萬 推5大優惠領乘車金

LINE GO今（14）日公布年度用戶數據回顧，顯示台灣城市移動的模式出現變化，包含共享運具從特定情境使用走向日常化、用戶消費決策從價格導向轉為體驗導向，以及不同區域經濟活動塑造出不同的移動樣態。本次數據統計期間為去（2025）年1月1日至11月30日。

叫車行為：誰在推動城市交通樞紐的轉變？

2025年LINE GO用戶突破485萬，叫車總里程數相當於126趟地球到月球的距離。從年齡層分析，30–39歲族群成為減碳計程車的主要使用者，顯示高度ESG意識已影響日常移動選擇。

從地點觀察，台中高鐵站成為全台叫車量最高的地標，反映台中承接南北商務客與旅遊中轉的角色。機場接送服務也追求極致效率，乘客領完行李後平均等候僅4分鐘即可上車，而台中西屯區用戶使用頻率最高，展現商務與國際移動的活絡度。LINE GO推出的「幫人叫車」、「即時接機」功能，也因應多元使用場景，提升整體體驗。

租車趨勢：共享租車還只是旅遊工具嗎？

2025年租車服務趟次較2024年幾乎倍增。隨著需求成長，平台首頁將「叫車」與「租車」使用動線清楚分開，讓用戶更直覺找到所需服務。

值得注意的是，租車時長從以往4–48小時的計畫型旅遊，轉向4小時以下的生活型使用，尤其1小時內租借趟次成長6倍。這顯示用戶將共享車視作生活日常的一部分，而平均消費金額也成長80%，反映出用戶願意為舒適與質感付費。

共享機車：能成為大眾運輸的最佳補位嗎？

自2025年9月上線以來，共享機車使用趟次呈現雙位數成長。新北市三重區成為最頻繁還車地點，揭示雙北通勤族白天活動於台北市、夜晚跨區返家的生活模式。

近4成共享機車用戶同時使用平台其他服務，二輪與四輪的「組合式移動」正在形成，成為城市交通的新趨勢。

代駕服務：安全觀念如何改變夜間出行？

LINE GO代駕數據呈現明顯區域特色：台中西屯區使用頻率最高，高峰集中於周五晚間9點，顯示晚餐聚會後的代駕需求。數據透露，「酒後不開車」的安全觀念，已成為生活常態。

用戶行為3大特徵：共享移動與區域經濟如何共舞？

綜觀2025年LINE GO整體數據，用戶行為呈現3大特徵：

1.共享運具日常化：共享汽機車不再只用於特殊假期，而是深度融入日常生活。

2.消費經驗精緻化：用戶從價格導向轉向體驗導向，願意為高品質付費。

3.區域經濟特色：台中西屯區展現高端消費與社群活力，新北三重維持強勁通勤韌性。

此外，LINE GO 持續拓展移動服務邊界，整合包車與充電站服務，使用人次與趟次穩定成長。未來，平台將透過數據與技術，整合更多交通服務，朝向完整的一站式城市移動生態發展。

另外，LINE GO也推出乘車優惠：

1、2026新年運勢心測拿優惠：完成指定測驗，有機會抽中吃到飽餐券與多款乘車券。

2、限時聯名貼圖：即日起至1月28日，加入LINE GO的LINE好友即可下載「松尼奇尼」聯名貼圖，分享最高可獲等值新台幣100元乘車金。

3、IG留言送乘車金：即日起至2月24日，於LINE GO官方IG指定貼文留言，即可獲得等值新台幣260元乘車金，並加碼抽1個月乘車金。

4、LINE官方帳號彩蛋優惠：1月19日至2月2日每周推播移動冷知識，看完即可獲得限量優惠。

5、好友推薦好運福神：推薦好友加入即可獲得優惠，新朋友完成首趟搭乘再享等值新台幣450元乘車券，最高可獲得等值新台幣800元的優惠券。

