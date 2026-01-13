全台售屋獲利縮水 台北的房子最好賣

2025年全台售屋平均獲利金額約縮水4.7％；不過，雙北房市仍展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅轉手平均獲利492.5萬元居六都冠軍。（攝影／鄭國強）

房市寒流襲來，全台屋主售屋獲利皆有所縮減。根據住商機構統計實價資料，2025年全台售屋平均獲利金額約縮水4.7％；不過，雙北房市仍展現出韌性，其中房價最高的台北市，不僅轉手平均獲利492.5萬元居六都冠軍，且年增一成也是六都最高。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，大環境變遷之下，資金明顯回防蛋黃區，具成熟機能與剛性需求的都會區，房價更具支撐力道。

資金回防蛋黃區，北市轉手均賺近500萬

根據統計，台北市2025年平均轉手獲利來到492.5萬元，較2024年的447.4萬元成長10.1％；新北市也從419.6萬元成長至448.3萬元，增幅達6.8％。住商不動產台北市區經理錢思明分析，全台買氣陷入急凍，也讓資產族群的金流，逐漸進行防禦性轉移，其中雙北市由於具備成熟機能，且不管是換屋客群或剛需人口亦相對具資產條件，對於房價可承受度明顯較高，因此整體屋主就算在房市寒流中銷售，仍具有不少增值空間。

相較之下，中南部縣市2025年出現獲利回吐現象。數據顯示，高雄市屋主平均轉手獲利金額，從361.6萬元降至324萬元，跌幅10.4％，為六都最深；至於台中市與台南市，屋主轉手獲利金額也分別衰退9.5％、9.2％。賴志昶補充，中南部縣市憑藉著科技產業、重大建設等議題，自疫情以來房價漲勢強勁，惟隨著利多題材發酵完畢，加上大環境影響，投資買盤退場，買方追價力道減弱，如賣方急於脫手，勢必得在價格上做出讓步，導致中南部平均獲利金額出現明顯修正。

購屋必賺時代終結，地段仍是房市王道

賴志昶提醒，房市已進入盤整期，過去「閉眼買房都會賺」的年代，已宣告終結，屋主若有資金調度需求，建議適度讓利以縮短銷售天期，先求獲利落袋為安，避免未來面臨更嚴峻的價格競爭；至於購屋者，目前市場逐漸轉往買方市場，適合積極看房與議價，而看房策略可回歸剛性需求，優先考慮區域機能的成熟度，畢竟地段仍是房市王道，資產配置於最抗跌的都會區，才能在市場波動中立於不敗之地

(原始連結)





