全台唯一直飛長灘島航線突停飛 近4000名旅客遭丟包

菲律賓皇家航空，22日無預警宣布停航2026年1月4日後的台灣航線，代表台灣唯一直飛度假勝地長灘島的航班，即將消失，影響近4000名旅客，也讓多家預定長灘島包機的旅行社措手不及。

對此，中華民國旅行業品質保障協會表示，旅行社已著手處理，將安排旅客在菲律賓馬尼拉轉機；自由行的旅客則較麻煩，因當地酒店大多不讓客人取消，民眾只能重買機票，轉機前往。

菲律賓皇家航空 1/4起取消台灣航線

菲律賓皇家航空22日發布聲明表示，受地緣政治情勢及市場環境變動影響，自2026年1月4日起，暫停所有商業客運營運。業者指出，曾寄望新冠疫情結束能擺脫嚴重虧損，未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題，會對公司造成如此直接的影響，因此選擇停航，目前正在為乘客辦理退款。

消息曝光，讓許多預計前往長灘島的旅客感到震驚，一名網友在Threads貼出菲律賓皇家航空的公告，並發文詢問，「這是真的嗎，明年1月4日起的航班都被取消了嗎？」有導遊回應，「消息正確，趕快改轉機」，其他網友也留言「確定停飛了」、「官網機票只賣到明年1月3日」。

部落客「布萊N 機票達人」在臉書發文指出，菲律賓皇家航空營運台北－長灘島（MPH）航線，是目前唯一直飛長灘島的航班，「個人覺得非常可惜，官網上也取消了1月3日之後的所有航班。」

布萊N提到，菲律賓皇家過去也曾安排過台北直飛薄荷島的定期航班，也是唯一經營過這條航線的航空公司，他直言，從以前到現在，長灘島的航線不論是誰來開，都經營不起來，可惜了這個世界絕美的沙灘。由於國內多家知名旅行社都有預定桃園國際機場直飛長灘島的包機，菲律賓皇家航空突然取消航班，影響近4000名旅客，可能讓旅行社面臨損失。

跟團、自助 解決方法曝

對於菲律賓皇家航空突宣布停航，品保協會秘書長吳美惠向《中時新聞網》表示，多數計畫前往長灘島的旅客，都是報名旅行社包機，消息傳出後，旅行社已安排於馬尼拉轉機，再飛往長灘島；旅客若不願轉機，也可以協商退費。

自由行的旅客則比較麻煩，吳美惠表示，民眾自行預訂機票及酒店，航空公司取消航班會退費，不過當地酒店多數都不給客人取消，如果還是想去玩，只能再買機票，並在馬尼拉轉機。

至於如何避免遇到類似狀況？吳美惠坦言，由於目前台灣直飛長灘島的航班，只有菲律賓皇家航空，民眾想去長灘島又不想轉機，只能選擇這條航線；若有其他選擇，會建議選國籍航空，較有保障。