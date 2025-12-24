全台唯一直飛長灘島航線突停飛 近4000名旅客遭丟包
菲律賓皇家航空，22日無預警宣布停航2026年1月4日後的台灣航線，代表台灣唯一直飛度假勝地長灘島的航班，即將消失，影響近4000名旅客，也讓多家預定長灘島包機的旅行社措手不及。
對此，中華民國旅行業品質保障協會表示，旅行社已著手處理，將安排旅客在菲律賓馬尼拉轉機；自由行的旅客則較麻煩，因當地酒店大多不讓客人取消，民眾只能重買機票，轉機前往。
菲律賓皇家航空 1/4起取消台灣航線
菲律賓皇家航空22日發布聲明表示，受地緣政治情勢及市場環境變動影響，自2026年1月4日起，暫停所有商業客運營運。業者指出，曾寄望新冠疫情結束能擺脫嚴重虧損，未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題，會對公司造成如此直接的影響，因此選擇停航，目前正在為乘客辦理退款。
消息曝光，讓許多預計前往長灘島的旅客感到震驚，一名網友在Threads貼出菲律賓皇家航空的公告，並發文詢問，「這是真的嗎，明年1月4日起的航班都被取消了嗎？」有導遊回應，「消息正確，趕快改轉機」，其他網友也留言「確定停飛了」、「官網機票只賣到明年1月3日」。
部落客「布萊N 機票達人」在臉書發文指出，菲律賓皇家航空營運台北－長灘島（MPH）航線，是目前唯一直飛長灘島的航班，「個人覺得非常可惜，官網上也取消了1月3日之後的所有航班。」
布萊N提到，菲律賓皇家過去也曾安排過台北直飛薄荷島的定期航班，也是唯一經營過這條航線的航空公司，他直言，從以前到現在，長灘島的航線不論是誰來開，都經營不起來，可惜了這個世界絕美的沙灘。由於國內多家知名旅行社都有預定桃園國際機場直飛長灘島的包機，菲律賓皇家航空突然取消航班，影響近4000名旅客，可能讓旅行社面臨損失。
跟團、自助 解決方法曝
對於菲律賓皇家航空突宣布停航，品保協會秘書長吳美惠向《中時新聞網》表示，多數計畫前往長灘島的旅客，都是報名旅行社包機，消息傳出後，旅行社已安排於馬尼拉轉機，再飛往長灘島；旅客若不願轉機，也可以協商退費。
自由行的旅客則比較麻煩，吳美惠表示，民眾自行預訂機票及酒店，航空公司取消航班會退費，不過當地酒店多數都不給客人取消，如果還是想去玩，只能再買機票，並在馬尼拉轉機。
至於如何避免遇到類似狀況？吳美惠坦言，由於目前台灣直飛長灘島的航班，只有菲律賓皇家航空，民眾想去長灘島又不想轉機，只能選擇這條航線；若有其他選擇，會建議選國籍航空，較有保障。
其他人也在看
「歐洲髒又臭」卻一堆人想去！內行人曝2優點：台灣比不上
不少人年末或是明年春節已經安排長假，準備出國旅遊，其中歐洲國家是不少人夢想中的旅遊地。但一名網友表示，歐洲街道髒亂且治安不好，物價又很貴，好奇想問「為什麼台灣人還那麼多人嚮往要去歐洲旅遊？」不少人直指歐洲的文化跟風景，是台灣比不上的優點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
心碎父母的淚⋯北捷案張文父母下跪道歉 割頸案受害家屬控訴司法已死
新北校園割頸案昨天二審宣判，兩名未成年被告均較一審加重三年刑期。明天適逢死者楊姓國中生忌日，楊父得知判決結果後哭到全身顫抖，他痛訴「台灣司法已死」，少年事件處理法將他打得遍體鱗傷，北捷隨機殺人案不是偶然，而是縱容暴力犯罪的警訊。同一天，北捷案凶嫌張文的父母首度公開發表談話，鞠躬下跪並向社會道歉，兩起重大暴力案件，都是心碎父母的眼淚。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 374
監理站突來電「發6000元獎金」 萬人羨炸！申請條件曝光
一名男子近日分享，接獲監理站通知，獲選為年度「優良職業汽車駕駛人」，還拿到新台幣6000元獎金，笑稱「出國旅費有著落了」，貼文曝光後迅速吸引上萬人關注，網友紛紛詢問申請資格，PO文男子也說明，該獎項僅限職業駕駛參加，要無肇責事故外，還必須連3年完全沒有任何交通罰單紀錄；據交通部公路局統計，今年全台45萬名職業駕駛中，僅458人通過審核獲獎，獲獎率僅千分之一。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 26
中職/台鋼雄鷹再出手！ 昔日龍王王維中傳南下發展
味全龍這個休賽季將月薪破百萬的左投王維中放入60人名單外，他的下家傳出明朗，將加入去年只差一步就闖進季後賽的南霸天台鋼雄鷹，報導中，雙方已達成加盟共識。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元
不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院昨三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出有礙駕駛安全行為者，罰鍰從現行1000元，提升至1200元；駕駛期間吸菸者，罰鍰則從600元，提升到1200元。另外，行經學校、醫院標誌路段不減速肇事者，得加重其刑至二分之一。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 202
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 97
電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年
立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長5年，至2030年12月31日止。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 31
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 4
健康主題館／喝酒就臉紅 恐更易罹癌
有些人幾杯黃湯下肚面不改色，有些人才喝幾口就滿臉通紅，是酒量比較好嗎？專家提醒，一喝酒就臉紅是一種警告色，因為缺乏乙醛去...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
賴清德民調復活！主因曝光 他改2字網笑翻
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，總統賴清德的聲望正明顯恢復中。和11月相比，總統職務表現贊同率上揚5.5個百分點，來到43.4％、不贊同率下降1.6個百...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 242
舞台意外嚇壞全網！阿信返台獲天后「親燉豬腳麵線」壓驚暖哭歌迷
五月天主唱阿信近日與言承旭、吳建豪、周渝民合體，在上海完成「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，共舉辦四場演出，話題十足。不過，22日最終場卻發生驚險插曲，阿信不慎摔落舞台，造成手部擦傷，當下讓現場歌迷與線上粉絲全都捏了一把冷汗。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 8
張嫌孤狼犯案 生活靠母親資助
警方調查隨機殺人案凶嫌張文，前年八月從保全工作離職後沒工作及收入，靠母親提供八十二萬元資助，幾乎沒朋友也沒女友，去年四月...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 37
北市隨機攻擊案 男子網路留言「真的有人做了我想做的事情」 涉恐嚇遭起訴
台北市19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，引發社會震驚 。桃園市唐姓男子在相關社群貼文下留言「真的有人做了我想做的事情」，桃園地檢署認為涉犯恐嚇公眾罪嫌，2天火速偵結，今天起訴唐男並建請法院從重量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前 ・ 390
辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎
「療傷天后」辛曉琪23日宣布將於明年3月28日在北流舉辦「好好愛 此刻」演唱會。與她合作多年的音樂夥伴屠穎原本要擔任音樂總監，卻不幸在上月猝逝，辛曉琪說，事發當天她在大陸有表演，突接到噩耗讓她相當不能接受，「但馬上要妝髮有演出，只能哭完之後冰敷熱敷一起來。」中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
北市隨機攻擊案 台北車站M7出口設悼念區 北捷籲勿放飲料食品
台北19日發生隨機攻擊案，釀多人死傷，其中57歲男子余家昶為制止嫌犯喪命，北捷在事發地點設置悼念空間，供民眾前往哀悼。台北捷運公司表示，為感念余家昶，將設置紀念碑，M7出口處悼念空間則是暫時設置，提醒民眾勿擺放飲料或食品，車站人員每天均會巡查，並收存花束以外物品。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 19
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 21
元旦領錢啦！生育補助、TPASS乘車回饋、租金補貼、國旅生日住宿金領取資格一次看
元旦領錢囉！2026年即將到來，在新的一年裡，政府在生育、交通、租屋、旅遊部分都有提供相應的補助或回饋，符合條件者就有機會省下荷包。究竟補助及回饋內容是什麼？Yahoo新聞編輯室帶您一次看懂！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 19 小時前 ・ 39
華東一個月漲46％ 華新麗華、華邦電前2大股東先後申報轉讓8千張持股
華新麗華集團下封測廠華東在12月漲了46％，先是華新麗華、接著華邦都申報賣股。信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 2
北捷中山砍人／張文雙親下跪道歉 律師籲大眾理性：別再追殺他們
北車、中山19日的隨機砍人案造成社會陰影與哀傷，歹徒張文雖在當天就墜樓身亡，但社會大眾仍憤恨不平，他的雙親今（23）日下午前往台北市第二殯儀館陪同解剖相驗後，牽手下跪向遭受兒子傷害的被害者與家屬道歉。巴毛律師陳宇安則呼籲大眾，張文的父母在他離家後根本不知道他在做什麼，連媒體知道的可能都比他們多，請大家別再追殺張文的父母。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 176