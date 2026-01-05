全台唯一真人美人魚秀在這裡！花蓮孝親之旅，看海豚、搭纜車玩上一整天

花蓮縣壽豐鄉｜ 遠雄 海洋公園

距離上次來遠雄 海洋公園真的是很久很久以前的事了，當時的初戀男友帶我來的（遠目），但這趟來不是找回憶的，而是想來看全台唯一真人 美人魚實境秀！

畢竟常看社群有人分享，一直心癢癢的，但想到花蓮這麼遠就一直懶得來，這趟排了三天兩夜孝親之旅，光在這裡就可以玩整天了，除了看海洋表演以外還可以玩遊樂設施，還有纜車可以搭著看海，大人小孩都滿意。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

美人魚實境秀是需要另外付費的，不包括在門票裡，門口有自動售票機可以買票，但如果遇到假日的話，我還是建議事先預約，其票價是浮動的，會根據平假日或節慶有所不同，線上預約跟票價請參考→遠雄海洋公園網路商城

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

進去園區前，門口這個節目表演時間表最好拍起來，這裡的海豚、海獅、美人魚表演都很精彩，來都來了，千萬別錯過喔。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

園區地圖與介紹

這座遠雄海洋公園，占地共51公頃，包括部分鹽寮海濱、海岸山脈的山頭，風景自然有山海景的加持，好處就是對於老人小孩非常友善，因為是佔據整座山頭，所以設計上是以纜車與電扶梯搭配，一層層玩，不用走到鐵腿，玩起來也非常輕鬆。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

總共分八大主題區、三大專業場館、五大主秀與十大遊樂設施，還有海景美食商店街，可以用電扶梯或纜車移動，是我玩過最輕鬆，對雙腳最友善的海洋樂園。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

海洋探索館

美人魚的神秘傳說在這裡啦！第一站自然就是來看我心心念念的「全新美人魚實境秀~印度洋心之旅」

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

全新美人魚實境秀

斥資百萬打造全台唯一具燈光舞台效果的水中表演，搭配人魚華麗新服裝、美聲天后莎拉布萊曼優美歌聲，還有聖誕節限定服裝的美人魚會出來跟大家拍照。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

整場表演真的超級精彩，非常唯美浪漫，視覺效果拉滿，但因為這表演比較動態，加上不能用單眼拍攝（我單眼有對焦燈），所以全程都是手機錄影居多。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

感謝人魚帥哥美女，給我們一趟充滿夢幻且華麗的印度洋之旅。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

結束還有見面拍照環節，穿著聖誕服飾的美人魚也會出來跟大家拍照打招呼喔。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

海底世界

海洋探索館旁邊的海底世界，可以看到海豚在海底游泳的身影。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

這一區都是以海洋探索為主，海獅跟海豚表演也都在這裡。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

歡樂大街除了有商店街以外也有美食的部分

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

還有針對聖誕節推出的限定餐點

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

海洋劇場

海豚傳說-跳浪情緣

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

我後來才知道 遠雄海洋公園已經升級轉型為全台獨一無二的「海洋主題遊育園」，以海豚、海獅及其他表演的方式置入海洋教育，不僅僅提醒大人也教育小孩，保護海洋從小地方做起。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

會置入許多互動以及故事，讓整個海洋教育更活潑，搭配海豚可愛的跳浪表演，讓大家看的開心之餘，也無形中吸收了不少海洋知識。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

探險島水族館

探險島底下隱藏著一個神秘的海底隧道，採用最新水族館設計概念，展現多采多姿的海底世界！

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

東部海域生態

從東部海洋生態開始，看到台灣東部海洋頑強的生命力。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

海洋探索館

繽紛的海底世界，海獅、海牛、海豚、水獺等我們熟悉的海洋生物都有。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

水母永遠都是最優雅美麗的存在。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

探險島水族館

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

這條海鰻也太肥美了吧～

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

觸摸池

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

海底隧道

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

是鯊魚！！！好美。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

這條魚嘴巴是真的無法閉起來，有點可憐。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

魟魚真的很受小朋友歡迎

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

尤其是牠的笑臉

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

遠傳海洋公園也有跟醜白兔聯名，好可愛。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

水獺館

因為時間來不及就沒進去逛了，我的水獺～～～～～

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

不過海獅也很可愛啦！

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

晴空纜車

趁著海獅表演還沒開始，我們決定先去搭纜車，上去遊樂區走走看看。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

眺高望遠，除了整座山景與海洋公園盡收眼裡之外，還有太平洋海景一望無際。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

這裡的遊樂區也太歡樂了！整個超海洋欸。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

旁邊就是海欸，超美

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

但我們這幾個老人上來後決定吃完午餐就下去了XD，家母心臟禁不起刺激。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

點了最安全的炸物，真的很不錯吃。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

海獅巡警隊

園區必看5大秀之一 就是海獅巡警隊，幽默又搞笑的劇情讓我印象深刻，之前還會切合時事，讓大家會心一笑，但現在是更老少咸宜啦，一樣會圍繞著海洋教育為主。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

海獅的表演會更歡樂一點，幽默搞笑的互動加上海獅那一臉憨樣，好可愛。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

還可以跟觀眾玩互動接球比賽

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

也可以付費解鎖 被海獅親親的成就

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

但工作人員可以免費被口對口人工呼吸，劇情表演需要啦。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

整套表演下來很是精彩可愛，必看。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

回程會經過海洋村大街

販賣許多紀念品、伴手禮的店

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

非常有異國風情這樣

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

真的好可愛！都是海洋巡警們。久久來一次，還是很好玩，這次帶家母出來，她也玩得很開心，尤其是美人魚真人實境秀，我們都覺得美人魚們好厲害，值得專程來看。

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

花蓮縣壽豐鄉｜遠雄 海洋公園

遠雄 海洋公園

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號

電話：03 8123199

時間：09:30–17:00

官網：Farglory Ocean Park ｜ Facebook

優惠票券連結：trip / kkday/ klook

文章來源：Mika出走美食日誌