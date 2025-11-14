全台唯三鄉「沒ATM也沒郵局」 派出所幫發一萬！

屏東縣 / 綜合報導

全民普發現金一萬元，截至昨(13)日為止，已經有1068萬人成功入帳，下週一(17日)開始，民眾也能到ATM，直接提領現金。不過全台有三個鄉，沒有ATM也沒有郵局，分別是屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、以及台東金峰鄉，因此交由當地派出所協助發放，鄉親相當踴躍，許多人已經直接去現場拿錢。

民眾在員警面前，仔細數一張張千元鈔票，原來有些派出所，也能現領普發一萬元。員警說：「這裡是40個，總共92(個)，對不對，40(個)，92(個)，對。」

廣告 廣告

警方小心翼翼，畢竟是錢，誰也不敢大意，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉還有台東金峰鄉，是全國唯三沒有郵局，也沒有ATM的鄉里，因此委由派出所代發，以屏東獅子鄉來說，有三間派出所協助，總計發放1030份。

現場告示牌提醒鄉民，領完錢要現場拆封，並當面清點金額，值班員警會維護安全秩序，所外告示牌，也大大寫著「領取現金」，方便鄉親前來領錢。民眾說：「昨天好像一大群人，很開心地來領一萬塊，雖然它是一萬塊，但是不無小補。」

11月17日起，全國民眾就能從ATM領一萬，網路上已經有查找地圖，能快速搜尋附近提款機，手機和電腦都能查看，還沒滿13歲的，可以讓家長或其中一名監護人幫忙領，但不論是自己領還是找人代領，都別忘了準備提款卡，身分證或居留證統一證號，以及發放對象的健保卡卡號，如果卡片帳戶，是警示帳戶或衍生管制帳戶，導致領款失敗，則得改去郵局領現，不管用哪種方式，希望大家的一萬元，都能順利入袋。

原始連結







更多華視新聞報導

普發一萬真的來了！ 最快11月上旬開始「依次序」發放

批評普發1萬被迫收錢 釋昭慧「竊國政客說」引發議論

普發1萬明天開放登記！身分證尾數分流 最快入帳時間曝

