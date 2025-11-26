全台唯一！人間國寶「卯兔星君」金身遭竊13天找到了 3竊賊落網

台南麻豆九龍太子宮的卯兔星君神像金身驚傳失竊，警方已順利尋回。讀者提供



台南麻豆九龍太子宮一尊供奉長達27年的「卯兔星君」神尊金身，本月14日凌晨遭竊賊闖入主殿抱走，消息一出震撼地方文化界。幸而經由警方鍥而不捨追查，成功逮捕3名竊賊，神像也已被安全送回。

麻豆九龍太子宮本月14日遭竊賊闖入，不顧已經觸發的警報器，仍大膽直闖主殿抱走「卯兔星君」金身。這尊神像是人間國寶、獲頒「國家工藝成就獎」的雕刻大師陳啓村親手打造，為全台唯一珍品。

廟方人員指出，「卯兔星君」不僅是地方信仰核心，也是陳啓村歷時多年雕刻的藝術心血，無可替代。失竊消息一傳出，隨即引發當地文化圈震動。陳啓村也在社群發文呼籲竊嫌自動歸還，因作品具有高度藝術性，根本難以銷贓。

麻豆分局副分局長劉行五表示，警方獲報後立即與刑警大隊成立專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。專案小組調閱監視器鎖定涉案車輛，以車追人，查出33歲、25歲兩名楊姓男子及36歲陳姓男子涉案。警方隨即兵分多路前往台中、高雄進行拘提，並於24日在楊嫌住處尋獲失竊神尊，全案依加重竊盜罪移送法辦。

隨著神尊順利尋回，廟方於今（11/26）下午2點前往麻豆分局迎回金身，並在儀式下恭迎星君再度安座。陳啓村大師也親自到場見證，儀式莊嚴，地方信眾懸著的心終於放下。

麻豆警分局長洪國哲表示，地方的宗教信仰具有安定人心的力量，專案小組同仁放棄休假、日以繼月，除逮捕全部竊嫌外，更能順利的尋回星君金身，得以慰藉鄉親心靈，也回饋了市民對警察的支持。

