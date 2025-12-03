全台唯一「卯兔星君」遭竊找回！麻豆警分局跨縣市追緝三嫌迅速破案

【警政時報 包克明／臺南報導】台南市警察局麻豆分局近日成功偵破下營九龍太子宮「卯兔星君」神像失竊案。警方透過監視器比對、研判嫌犯路線並展開跨縣市追緝，最終在高雄、台中拘捕三名竊嫌，不到半個月即順利破案，並成功尋回神像金身，台南市政府副秘書長徐健麟今（3）日特別代表市長黃偉哲前往麻豆分局加油打氣，表達高度肯定。

市府副秘書長徐健麟今日至麻豆分局慰勉員警，並致贈親手繪製的卯兔星君水墨畫及加菜金，感謝警方迅速破案並與分局幹員們合影。(記者翻攝)

台南市長黃偉哲表示，麻豆警方展現高度專業與使命感，迅速追回珍貴文物，不僅守護地方治安，更維護文化資產及信仰脈絡。他強調，此案的迅速偵破，有助穩定民心、維護宗教傳承，意義重大。徐健麟並致贈親手創作的「卯兔星君」水墨畫與加菜金，代表市府感謝警方迅速破案、使命必達。

廣告 廣告

市府副秘書長徐健麟(左)致贈親手繪製的卯兔星君水墨畫，警麻豆分局長洪國哲(右)代表接受。(記者翻攝)

徐健麟指出，神像遭竊不只是文物失落，更牽動信仰與民心。他感謝麻豆分局連日不眠不休投入偵辦，讓卯兔星君順利回到廟宇接受香火，讓地方民眾安心。他透露，本次贈畫以四天完成，並參考文化部認證「人間國寶」、木雕大師陳啟村於1999年雕製的原貌，以水墨技法細膩呈現神韻。

市府副秘書長徐健麟嘉勉參與辦案的有功員警。(記者翻攝)

徐健麟也在畫作題詩，紀錄破案過程：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」

此次遭竊神像為陳啟村大師親手雕刻，全台唯一，供奉九龍太子宮已27年，具高度歷史與藝術價值。陳啟村老師也到場見證贈畫儀式，感謝市府與警方的努力，讓神像得以重回原位、護佑鄉里。

徐健麟最後勉勵警方延續本案展現的「鍥而不捨、使命必達」精神，持續在掃蕩毒品、打擊詐欺與維護治安等面向全力以赴，讓市民安心、社會安定。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光